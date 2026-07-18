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Hija menor de Pamela López le pide juguete de regalo de cumpleaños y ella reacciona con IMPENSADA respuesta: "A las justas estoy..."

Pamela López compartió momentos del cumpleaños de su hija menor en Instagram y no pudo ocultar su reacción al escuchar qué quiere su hija de regalo.

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    Hija menor de Pamela López le pide juguete de regalo de cumpleaños y ella reacciona con IMPENSADA respuesta: "A las justas estoy..."
    Pamela López reacciona a pedido de su hija menor | Composición: Wapa Captura de pantalla
    Hija menor de Pamela López le pide juguete de regalo de cumpleaños y ella reacciona con IMPENSADA respuesta: "A las justas estoy..."

    Pamela López volvió a captar la atención de sus seguidores al compartir algunos momentos de la celebración de cumpleaños de su hija menor. La empresaria mostró parte de los preparativos de la fecha especial y terminó protagonizando una peculiar escena cuando la pequeña reveló cuál era el regalo que más deseaba recibir en su día, sin imaginar la respuesta que recibiría de la ex de Christian Cueva.

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    Así reaccionó Pamela López al pedido que le hizo su hija menor por su cumpleaños

    La hija menor de Pamela López y Christian Cueva celebró un nuevo año de vida este sábado y se mostró emocionada por las actividades preparadas para festejar la ocasión. A través de sus historias de Instagram, la empresaria compartió un video en el que conversa con la niña mientras ambas se alistaban para asistir a una fiesta infantil.

    Durante la conversación, López decidió preguntarle cuál era el obsequio que más le gustaría recibir por su cumpleaños. La respuesta de la pequeña sorprendió a la influencer, quien no esperaba escuchar el mismo pedido una vez más.

    “¡Otra cocinita, otra cocinita, otra cocinita…!”, dijo la menor llena de entusiasmo mientras sonreía y bailaba frente a la cámara. Sin embargo, la reacción de su madre fue inmediata y provocó sorpresa.

    “¿Otra cocinita? No hay ni espacio acá para meter una cocinita, a las justas estoy yo. A ver, una modeladita, a ver una modeladita, Gia. ¡Eso! ¡Ella! Una vueltita. ¡Ay, qué lindo tu conjunto! Esa modelo todo que ver”, dijo entre risas.

    Tras la divertida respuesta, la niña continuó desfilando frente a la cámara mientras Pamela resaltaba con orgullo el atuendo que lucía para la celebración.

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    Christian Cueva compartió un emotivo mensaje tras reencontrarse con su hija por su cumpleaños

    Mientras Pamela López mostraba detalles de la celebración, Christian Cueva también utilizó sus redes sociales para dedicarle unas palabras a su hija en esta fecha especial.

    Christian Cueva se reúne con su hija por su cumpleaños
    Christian Cueva se reúne con su hija por su cumpleaños

    El futbolista de Sport Boys publicó una fotografía junto a la menor, evidenciando que pudo reencontrarse con ella para celebrar su cumpleaños. La imagen estuvo acompañada de un mensaje cargado de cariño, en el que expresó lo importante que es su hija en su vida.

    "Feliz cumpleaños mi princesita hermosa, que Dios te me cuide siempre. Te amo como no tienes idea y estaré para ti siempre. Gracias a Dios te pude ver y abrazar, mi amor", se lee en su historia.

    SOBRE EL AUTOR:
    Hija menor de Pamela López le pide juguete de regalo de cumpleaños y ella reacciona con IMPENSADA respuesta: "A las justas estoy..."
    Lorena Meneses

    Periodista especializada en espectáculos nacional e internacional. Licenciada en Periodismo en la Universidad Católica Andrés Bello. Redactora en Wapa. Interesada en temas relacionados con farándula y celebridades.

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