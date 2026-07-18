Leslie Shaw DESENMASCARA a Korina Rivadeneira y la acusa de METERSE con Mario Hart cuando eran pareja: "Se hace la coj***"

Leslie Shaw sorprendió al acusar a Korina Rivadeneira de interferir en su relación con Mario Hart, reavivando un polémico episodio del pasado.

Leslie Shaw acusa a Korina Rivadeneira de meterse con Mario Hart | Composición: Wapa Captura de pantalla - Instagram

Leslie Shaw acusa a Korina Rivadeneira de meterse con Mario Hart | Composición: Wapa Captura de pantalla - Instagram

Leslie Shaw volvió a remecer la farándula peruana al pronunciarse sobre uno de los episodios más polémicos de su pasada relación con Mario Hart. La cantante recordó el mediático romance que mantuvo con el exchico reality y sorprendió al volver a involucrar a Korina Rivadeneira en la historia. Sus declaraciones, realizadas varios años después de los hechos, han generado gran repercusión debido a las fuertes acusaciones que lanzó contra la actual esposa del piloto.

Leslie Shaw acusa a Korina Rivadeneira de meterse en su relación con Mario Hart

Durante una entrevista para 'Magaly TV la firme', Leslie Shaw volvió a referirse a la relación que mantuvo con Mario Hart y aseguró que el exchico reality le fue infiel con Korina Rivadeneira cuando aún intentaban salvar su romance.

La intérprete de 'Hay Niveles' recordó que, tras el escándalo protagonizado por Hart y Olinda Castañeda, decidió darle una nueva oportunidad al piloto de carreras. Sin embargo, con el paso del tiempo, surgieron nuevos hechos que terminaron por afectar definitivamente la relación.

"Yo estaba cantando y estos estaban ch*** por ahí", comentó en un inicio sobre la oportunidad que decidió darle al piloto, pese a haber protagonizado un ampay con Olinda Castañeda.

La artista también tuvo duras palabras hacia la modelo venezolana, dejando entrever que nunca creyó en la imagen que proyectaba públicamente.

“La Korina es de las chicas que se hacen la coj*** por ahí, las que no hacen nada, las que dicen: ‘Ay que linda soy’, no sé”, contó.

Las declaraciones de Shaw generaron rápidamente reacciones entre los seguidores de la farándula, ya que reabren una controversia que durante años ha sido tema de conversación en los programas de espectáculos.

Leslie Shaw admite que se arrepiente de haber perdonado a Mario Hart

La cantante también reveló detalles de uno de los momentos que más la marcaron durante aquella etapa sentimental. Según contó, mientras intentaba reconstruir la relación con Mario Hart, lo invitó a él y a sus familiares al estreno de una obra teatral en la que participaba. Aunque gran parte de la familia asistió, el piloto decidió no acudir al evento.

Poco después, comenzaron a difundirse imágenes que lo vinculaban sentimentalmente con Korina Rivadeneira, situación que terminó por confirmar las sospechas de la artista.

"Ya estaba todo raro en ese momento de la relación, pero yo era una niña en ese entonces y estaba súper ilusionada, estaba enamorada. Confié en él, lo perdoné y de ahí me enteré de que estaba con la Korina (...) Fue lo del estreno de la obra, fue toda su familia, él me mandó rosas y el lunes salió el ampay de él con ella", detalló.

Con el paso de los años, Leslie Shaw asegura que hoy ve aquella experiencia desde una perspectiva completamente distinta. Incluso reconoció que considera un error haber retomado la relación tras las primeras señales de crisis.