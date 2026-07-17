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Leslie Shaw ARREMETE contra Korina Rivadeneira y afirma que USÓ a Mario Hart para quedarse en Perú: "Ya se aseguró"

Leslie Shaw volvió a causar controversia tras sus declaraciones sobre Mario Hart y Korina Rivadeneira. La cantante cuestionó el verdadero interés de la modelo al iniciar su relación con el piloto.

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    Leslie Shaw ARREMETE contra Korina Rivadeneira y afirma que USÓ a Mario Hart para quedarse en Perú: "Ya se aseguró"
    Leslie Shaw lanza fulminante comentario contra Korina Rivadeneira | Composición: Wapa / Captura de pantalla
    Leslie Shaw ARREMETE contra Korina Rivadeneira y afirma que USÓ a Mario Hart para quedarse en Perú: "Ya se aseguró"

    Leslie Shaw volvió a generar controversia al pronunciarse sobre Mario Hart y Korina Rivadeneira, una de las parejas más conocidas de la farándula nacional. Durante una reciente entrevista, la cantante recordó episodios relacionados con su pasado sentimental junto al piloto y sorprendió al realizar fuertes comentarios sobre la historia de amor que este construyó con la modelo venezolana. Sus declaraciones no tardaron en generar reacciones entre seguidores del espectáculo.

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    Leslie Shaw asegura que Korina Rivadeneira utilizó a Mario Hart para permanecer en Perú

    En una conversación para el programa digital ‘Chimi Churri’, la intérprete de ‘La Faldita’ fue consultada sobre la relación que mantienen Mario Hart y Korina Rivadeneira, quienes actualmente están casados y han formado una familia. Sin embargo, lejos de limitarse a opinar sobre la pareja, la artista lanzó una contundente afirmación que rápidamente encendió el debate en redes sociales.

    Según expresó Shaw, considera que la modelo venezolana habría tenido intereses distintos al iniciar su romance con el exchico reality. Incluso, señaló que la situación representaría una especie de "karma" para Hart.

    “Ella solamente se quería asegurar de quedarse acá. Ahorita ya como se aseguró, ya no la van a sacar… usado el otro, ese es su karma, lo usaron (por papeles)”, aseguró Leslie Shaw en ‘Chimi Churri’.

    Con estas declaraciones, la cantante dio a entender que, desde su punto de vista, Korina Rivadeneira habría buscado consolidar su permanencia en el país a través de su relación con el piloto, una afirmación que ha generado diversas opiniones entre usuarios de redes sociales.

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    Leslie Shaw revive polémicas del pasado con Mario Hart

    Durante la entrevista, Leslie Shaw también recordó algunos de los episodios más comentados de su relación con Mario Hart, romance que ocupó titulares durante varios años en la televisión peruana. La artista volvió a referirse a las presuntas infidelidades que, según ha sostenido en anteriores ocasiones, marcaron el final de su historia con el corredor de autos.

    La cantante reiteró que Hart le habría sido infiel con Olinda Castañeda y también con Korina Rivadeneira, una situación que, según dejó entrever, continúa generándole incomodidad pese al tiempo transcurrido.

    Asimismo, señaló que nunca recibió una disculpa por lo ocurrido, motivo por el cual considera que aún existen aspectos de aquella etapa que quedaron pendientes. Sus recientes declaraciones han vuelto a poner bajo los reflectores una de las historias sentimentales más mediáticas de la farándula peruana y reavivan la controversia en torno a los protagonistas de este recordado triángulo amoroso.

    SOBRE EL AUTOR:
    Leslie Shaw ARREMETE contra Korina Rivadeneira y afirma que USÓ a Mario Hart para quedarse en Perú: "Ya se aseguró"
    Lorena Meneses

    Periodista especializada en espectáculos nacional e internacional. Licenciada en Periodismo en la Universidad Católica Andrés Bello. Redactora en Wapa. Interesada en temas relacionados con farándula y celebridades.

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