Juliana Oxenford arremetió contra Marisel Linares tras atropello a campeona de buceo

Leslie Shaw no se corre e irá a citación del juez tras denuncia de César B: “No estoy preocupada”

Leslie Shaw aseguró no estar preocupada por acudir ante el juzgado tras la denuncia por agresión física.

    Leslie Shaw no se corre e irá a citación del juez tras denuncia de César B: "No estoy preocupada"
    Leslie Shaw acudirá ante el juez.
    Leslie Shaw no se corre e irá a citación del juez tras denuncia de César B: “No estoy preocupada”

    ¡Se presentará! Leslie Shaw reveló en ‘El Reventonazo de la Chola’ que asistirá junto a su abogado ante el juzgado luego de la denuncia del cantante César BK le puso a ella y a su novio ‘El Prefe’ por agresión.

    La popular ‘Gringa’ empezó diciendo que ya perdió la cuenta de las demandas que le han puesto durante su carrera y luego calificó a su colega de “princeso” por tomar tan severa medida.

    La cantante se mostró relajada ante la situación, respondió: “Mi abogado está feliz porque nos citan a cada rato y de ahí nos vamos a comer rico”.

    La interprete de la ‘Faldita’ reveló que recibió la citación, por lo que se acercará con su defensa. “Sí (ha llegado), así que mi abogado me ha invitado un ceviche para el día de la citación. Ahí vamos a hablar con el juez y después vamos a ir a comer”, agregó.

    De acuerdo a Leslie, no tendría por qué asustarse. “Pero a mí me encanta, me tomo fotos, mando saludos. (No me preocupo) para nada, porque no pasó nada”, finalizó.

    César BK quiere garantías para su vida

    Por otro lado, a finales de enero César BK indicó que la denuncia que le interpuso a Leslie Shaw y su novio, ‘El Prefe’, sigue en trámite y no descansará hasta llegar las últimas consecuencias.

    Asimismo, reveló que pidió garantías por su seguridad. “La denuncia está hecha ante las autoridades y seguirá su trámite. Además, he pedido garantías por las amenazas recibidas. Yo acudí a esa grabación para poder compartir con amigos artistas y terminó de la peor manera”, señaló.

    Leslie Shaw no se corre e irá a citación del juez tras denuncia de César B: “No estoy preocupada”
    Saraí Pachas

    Periodista especializada en actualidad, tendencias y entretenimiento. Subcoordinadora web de Wapa. Bachiller en Periodismo en la Universidad Inca Garcilaso de la Vega. Interesada en temas relacionados con moda, celebridades, estilo de vida, tendencias, coyuntura nacional, etc.

