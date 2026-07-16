Hija mayor de Christian Cueva le pidió PERFUME de regalo por su cumpleaños, pero él SE LO NEGÓ con INSÓLITA excusa: "Estoy pasando una crisis..."

Pamela López pidió a Cueva mayor participación en la vida de sus hijos y destacó la importancia de ser coherente entre acciones y palabras, especialmente tras su reciente celebración para Pamela Franco.

Pamela López expone a Christian Cueva | Composición: Wapa / Captura de pantalla Amor y Fuego - Imagen ilustrativa creada con IA

Pamela López expone a Christian Cueva | Composición: Wapa / Captura de pantalla Amor y Fuego - Imagen ilustrativa creada con IA

La relación entre Christian Cueva y sus hijos vuelve a estar en el centro de la atención pública luego de que Pamela López revelara un episodio ocurrido antes del cumpleaños de una de sus menores. Según contó, la hija mayor del futbolista le hizo una solicitud especial a su padre como parte de su celebración, pero la respuesta que recibió terminó generando sorpresa y controversia.

Las declaraciones de la aún esposa del jugador se dieron durante una entrevista televisiva, en la que también cuestionó la actitud del deportista y pidió una mayor participación suya en la vida de sus hijos.

¿Cuál fue la respuesta de Christian Cueva ante el pedido de su hija?

Durante una conversación con 'Amor y Fuego', Pamela López contó que una de sus hijas se comunicó con Christian Cueva para pedirle un obsequio por su cumpleaños. Sin embargo, aseguró que el futbolista rechazó la solicitud argumentando que atraviesa dificultades económicas.

La influencer explicó que el jugador le habría manifestado directamente a la menor que no podía asumir ese gasto debido a su situación financiera actual.

“Las palabras literales fueron: ‘estoy pasando una crisis económica, no tengo dinero, no te puedo comprar’. Le había pedido mi hijita un perfume de Victoria Secret y esa fue su respuesta”, aseguró Pamela López.

Sus declaraciones no tardaron en generar reacciones, especialmente porque el pedido realizado por la menor era considerado un regalo sencillo para una fecha tan especial.

Pamela López pide coherencia a Christian Cueva y mayor presencia con sus hijos

Además de referirse al episodio con su hija, Pamela López aprovechó la oportunidad para enviar un mensaje al futbolista y exhortarlo a actuar de manera coherente respecto de las declaraciones que realiza públicamente.

La empresaria señaló que muchas familias atraviesan dificultades económicas, pero consideró importante que exista correspondencia entre lo que se afirma y las acciones que se muestran ante la opinión pública.

“Muchos de nosotros padecemos crisis económica, la situación no está fácil, la calle está dura; sin embargo, pues hay que ser congruente, ¿no? Lo que vendes con lo que dices”, aconsejó.

La situación cobra relevancia luego de que, días antes del cumpleaños de su hija, Christian Cueva fuera visto organizando una celebración para Pamela Franco, hecho ampliamente comentado en programas de espectáculos.

Finalmente, Pamela López expresó su deseo de que el popular ‘Aladino’ tenga una participación más activa en la vida de sus hijos, especialmente ahora que reside en Lima.