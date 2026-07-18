¿A qué hora juega Argentina vs España? Fecha, canales y dónde ver EN VIVO la final del Mundial 2026

¿A qué hora juega Argentina vs España? Fecha, canales y dónde ver EN VIVO la final del Mundial 2026Únete al canal de Whatsapp de Wapa
Llegó el momento más esperado del fútbol mundial. Argentina y España se enfrentarán este domingo 19 de julio en la gran final del Mundial 2026, un duelo que definirá al nuevo campeón del planeta. La selección albiceleste intentará revalidar el título conseguido en la edición anterior, mientras que el conjunto español buscará conquistar su segunda Copa del Mundo y consolidar una nueva generación liderada por Lamine Yamal. Con millones de aficionados pendientes del encuentro, aquí te contamos todos los detalles sobre el horario, la fecha y los canales de transmisión.
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Argentina y España se enfrentan por el título del Mundial 2026
La final de la Copa Mundial de la FIFA 2026 reunirá a dos de las selecciones más poderosas del torneo. Argentina llega con el objetivo de defender la corona mundial, mientras que España intentará volver a lo más alto del fútbol internacional tras una destacada campaña.
El encuentro se disputará en uno de los escenarios más importantes del campeonato y promete ser uno de los partidos más atractivos del año por la calidad de figuras que estarán sobre el terreno de juego.
¿Cuándo y dónde juegan Argentina vs. España por la final del Mundial 2026?
- Fecha: Domingo 19 de julio de 2026.
- Estadio: MetLife Stadium.
- Ubicación: Nueva Jersey, Estados Unidos.
- Capacidad: 82,500 espectadores.
¿A qué hora juega Argentina vs. España por la final del Mundial 2026?
- Perú: 2:00 p.m.
- Colombia: 2:00 p.m.
- Ecuador: 2:00 p.m.
- México (CDMX): 1:00 p.m.
- Chile: 3:00 p.m.
- Bolivia: 3:00 p.m.
- Venezuela: 3:00 p.m.
- Estados Unidos (Washington): 3:00 p.m.
- Argentina: 4:00 p.m.
- Brasil: 4:00 p.m.
- Uruguay: 4:00 p.m.
- Paraguay: 4:00 p.m.
- España: 9:00 p.m.
¿Dónde ver EN VIVO el partido Argentina vs. España?
Los aficionados podrán seguir la final del Mundial 2026 a través de distintas señales de televisión y plataformas de streaming:
- América TV
- DSports
- TV Pública
- TyC Sports
- Telefe
- TeleCentro
- América tvGO
- DGO
- Disney+
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¿Qué se juega cada selección en esta final?
- Argentina buscará conseguir el bicampeonato mundial y seguir ampliando su legado en la historia del fútbol.
- España intentará levantar su segunda Copa del Mundo y confirmar el éxito de su nueva generación de futbolistas.
- El encuentro enfrentará la experiencia de varias figuras argentinas contra el talento emergente de la selección española.
- El ganador quedará inscrito como campeón del Mundial 2026 y cerrará el torneo con el máximo reconocimiento del fútbol internacional.