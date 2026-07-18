¿A qué hora juega Francia vs. Inglaterra? Fecha, canales y dónde ver el partido EN VIVO desde Perú

¿A qué hora juega Francia vs. Inglaterra? Fecha, canales y dónde ver el partido EN VIVO desde PerúÚnete al canal de Whatsapp de Wapa
Francia e Inglaterra volverán a saltar al campo en un duelo que marcará el cierre de su participación en la Copa del Mundo. Luego de quedar fuera de la lucha por el título en las semifinales, ambas selecciones buscarán despedirse del torneo con una victoria que les permita quedarse con el tercer lugar del certamen.
El esperado encuentro reunirá a dos de las potencias más importantes del fútbol europeo, que intentarán dejar atrás la decepción de la eliminación y terminar la competición con una alegría para sus aficionados.
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Francia vs. Inglaterra: ¿cuándo y dónde se jugará el partido?
El partido por el tercer puesto de la Copa del Mundo se disputará este sábado 18 de julio de 2026. El encuentro tendrá lugar en el Hard Rock Stadium, recinto ubicado en Miami Gardens, Estados Unidos.
¿A qué hora juega Francia vs. Inglaterra en Perú y otros países?
- México: 3:00 p.m.
- Perú: 4:00 p.m.
- Colombia: 4:00 p.m.
- Ecuador: 4:00 p.m.
- Bolivia: 5:00 p.m.
- Chile: 5:00 p.m.
- Venezuela: 5:00 p.m.
- Estados Unidos (Miami y Nueva York): 5:00 p.m.
- Argentina: 6:00 p.m.
- Brasil: 6:00 p.m.
- Paraguay: 6:00 p.m.
- Uruguay: 6:00 p.m.
- España: 11:00 p.m.
¿Qué canales transmitirán el Francia vs. Inglaterra EN VIVO?
La transmisión oficial para Perú y gran parte de Sudamérica estará a cargo de DSports (DirecTV).
Los aficionados podrán seguir todas las incidencias del encuentro mediante la señal de televisión por suscripción.
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¿Dónde ver Francia vs. Inglaterra por streaming?
- DGO (DirecTV GO) transmitirá el partido de manera online para sus usuarios.
- Paramount+ también ofrecerá la cobertura del compromiso a través de su plataforma digital.
Ambas opciones permitirán seguir el encuentro desde celulares, tablets, computadoras y televisores inteligentes.
Francia e Inglaterra buscan cerrar el Mundial con una victoria
Tras quedarse a las puertas de la gran final, tanto los 'Bleus' como los 'Three Lions' afrontarán este compromiso con el objetivo de despedirse del torneo de la mejor manera posible. El partido por el tercer lugar representa la última oportunidad para ambas selecciones de sumar una victoria en la Copa del Mundo y brindar una alegría a sus hinchas antes de poner punto final a su participación en el certamen.