¡Es un niño! Carol Reali y André Bankoff emocionan al anunciar el sexo de su primer bebé: "Nuestro mundo se pintó de azul"

Carol Reali y André Bankoff celebran la revelación del sexo de su primer hijo, un emotivo evento que compartieron con familiares y amigos.

Carol Reali y André Bankoff revelan el sexo de su primer bebé | Composición: Wapa Captura de pantalla - Instagram

Carol Reali y André Bankoff revelan el sexo de su primer bebé | Composición: Wapa Captura de pantalla - Instagram

La dulce espera que viven Carol Reali y André Bankoff continúa regalándoles momentos inolvidables. La pareja compartió con sus seguidores una de las noticias más esperadas de esta nueva etapa: el sexo de su primer hijo. A través de una emotiva celebración rodeada de familiares y amigos cercanos, ambos protagonizaron una jornada cargada de alegría, emoción y muchas sorpresas.

El especial acontecimiento fue difundido en redes sociales, donde los futuros padres mostraron cada detalle de la revelación de género. Las imágenes rápidamente se viralizaron y generaron cientos de mensajes de felicitación por parte de sus seguidores, quienes han acompañado de cerca esta etapa de sus vidas.

Carol Reali y André Bankoff revelan que su primer hijo será un niño

La pareja organizó una íntima reunión para descubrir junto a sus seres queridos si esperaban una niña o un niño. El momento fue registrado en un video compartido en redes sociales, donde inicialmente todo se mostró en blanco y negro para mantener el misterio y aumentar la expectativa de los asistentes.

La incertidumbre llegó a su fin cuando Carol Reali y André Bankoff activaron el mecanismo preparado para la ocasión. En cuestión de segundos, el color celeste inundó el lugar y confirmó que el bebé que esperan será un varón.

La reacción de ambos no pasó desapercibida. Entre abrazos, sonrisas y visibles muestras de emoción, los futuros padres celebraron la noticia junto a sus invitados, quienes también compartieron la felicidad del esperado anuncio.

Carol Reali será mamá de un varoncito

Las imágenes reflejaron la emoción genuina que vivió la pareja durante uno de los momentos más importantes desde que anunciaron que se convertirían en padres por primera vez.

El emotivo mensaje que compartió Carol Reali tras la revelación de género

Luego de la celebración, la modelo brasileña utilizó sus redes sociales para expresar los sentimientos que la invaden en esta etapa de su vida y agradecer el cariño recibido por parte de familiares, amigos y seguidores.

A través de una publicación en Instagram, Carol Reali escribió: “Hoy compartimos con ustedes uno de los capítulos más especiales de nuestra historia”, acompañando sus palabras con imágenes de la emotiva jornada.

La exchica reality también destacó que, más allá del sexo del bebé, su principal deseo desde el inicio del embarazo siempre fue que llegue al mundo en buenas condiciones de salud.

“Desde el día que supimos que venías en camino, solo hubo un deseo en nuestro corazón: que llegaras sanito(a). Todo lo demás lo dejamos en las manos de Dios”, señaló.

Asimismo, agradeció a todas las personas que participaron en la organización del evento y a quienes los acompañaron, tanto de manera presencial como a la distancia.

“Gracias a cada persona que hizo parte de este momento tan especial, a todo el staff que lo hizo posible, a nuestras familias, que aunque estuvieran lejos lo vivieron con nosotros, y a todos ustedes, que nos han acompañado y celebrado cada etapa con tanto cariño”, expresó.