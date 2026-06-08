La repentina pérdida de un recordado actor de 'La Familia Peluche' causó gran impacto en las redes sociales . ¿Qué ocurrió?

Una noticia lamentable se difundió rápidamente en las redes sociales. Se trata del fallecimiento de Abraham Pérez, uno de los entrañables actores de la serie cómica 'La Familia Peluche', famoso por su papel como Licenciado Cortillo. Cercanos al actor confirmaron su inesperada partida, lo que causó gran impacto entre quienes lo seguían.

¿Qué causó la muerte del querido Licenciado Cortillo de 'La Familia Peluche'?

El último viernes 5 de junio se dio a conocer el fallecimiento de Abraham Pérez. La información fue compartida por el creador de contenido Omar Crew, quien expresó su tristeza al despedirse del artista, con quien mantenía una larga amistad.

"Querido amigo de muchos años, Abransito, conocido como Lic Cortillo de La Familia P. Luche, nos deja. Una vida de conocernos, al igual que a su familia, a quienes les deseamos pronta resignación", expresó en sus redes sociales, muy afectado por la pérdida. Aún no se ha revelado la causa del deceso.

Actor de 'La Familia Peluche' perdió la vida.

El medio Imagen Televisión también publicó una conmovedora despedida a Abraham Pérez: "Lamentamos profundamente la partida del actor Abraham Pérez, siempre lo recordaremos con cariño por su entretenido papel como el Licenciado Cortillo en La Familia P. Luche. Que descanse en paz", indicaron.

¿Quién era el actor Abraham Pérez?

Abraham Pérez fue conocido por su desempeño en diversos programas de Televisa, pero su papel más célebre fue en 'La Familia Peluche', creada por Eugenio Derbez. Interpretó al Licenciado Cortillo, el estricto y carismático jefe de Ludovico. Su personalidad distintiva y sus frases icónicas lo hicieron inolvidable en la comedia mexicana.