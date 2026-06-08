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Nicole Zignago suspendió presentación en México tras delicado problema de salud: "Tengo que estar en reposo"

Nicole Zignago fue operada de emergencia por apendicitis en México y canceló su concierto del 6 de junio. La cantante anunció una nueva fecha para reencontrarse con sus fans.

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    Nicole Zignago suspendió presentación en México tras delicado problema de salud: "Tengo que estar en reposo"
    Nicole Zignago se encuentra en reposo. | Composición Wapa
    Nicole Zignago suspendió presentación en México tras delicado problema de salud: "Tengo que estar en reposo"

    La cantante peruana Nicole Zignago atravesó un inesperado problema de salud durante su estadía en México. La artista, también conocida como Nic, tuvo que ser hospitalizada de emergencia tras presentar un cuadro de apendicitis aguda, situación que la obligó a suspender el concierto que tenía previsto para el 6 de junio como parte de su participación en la gira 'Entre tanta gente Tour' de Sebastián Yatra.

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    Nicole Zignago fue operada de emergencia en México

    A través de sus redes sociales, Nicole contó a sus seguidores que todo ocurrió la noche anterior al show, cuando comenzó a sentir un fuerte dolor abdominal. Tras ser evaluada por especialistas, recibió el diagnóstico que cambió sus planes de inmediato. “Resultó ser apendicitis y me tuve que someter a una cirugía de emergencia”, explicó en su comunicado, el cual acompañó con una fotografía desde la cama del hospital.

    Nicole Zignago compartió su estado salud en sus redes sociales.
    Nicole Zignago compartió su estado salud en sus redes sociales.

    Por recomendación médica, la hija de Gian Marco deberá permanecer en reposo absoluto durante los próximos días. Esto implicó reorganizar su agenda artística y cancelar sus actividades públicas hasta que pueda recuperarse por completo. Pese al difícil momento, la cantante se mostró agradecida con el personal médico y con sus fans por los mensajes de apoyo.

    Nicole Zignago reprograma su concierto y envía mensaje a sus fans

    Aunque lamentó no poder presentarse en la fecha pactada, Nicole confirmó que su reencuentro con el público mexicano ya tiene nueva fecha. “Tenía muchísimas ganas de encontrarnos. Pronto nos veremos en su hermosa ciudad con nuestro Enamorada tour, el 10 de octubre”, anunció la intérprete, dejando claro que su compromiso con sus seguidores sigue intacto.

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    La producción informó que las entradas adquiridas serán válidas para la nueva presentación y que se brindarán opciones a quienes no puedan asistir ese día. Durante su recuperación, Nicole también mantuvo el buen ánimo e incluso bromeó tras detectar un error en su comunicado inicial. “Cirugía* perdón, sigo anestesiada”, escribió, lo que generó muestras de cariño entre sus seguidores.

    La artista peruana evoluciona favorablemente y se espera que retome sus actividades en las próximas semanas. Mientras tanto, sus seguidores permanecen atentos a su recuperación y al esperado regreso de Nicole Zignago a los escenarios.

    Nicole Zignago compartió una foto tras su intervención.
    Nicole Zignago compartió una foto tras su intervención.
    SOBRE EL AUTOR:
    Nicole Zignago suspendió presentación en México tras delicado problema de salud: "Tengo que estar en reposo"
    Saraí Pachas

    Periodista especializada en actualidad, tendencias y entretenimiento. Subcoordinadora web de Wapa. Bachiller en Periodismo en la Universidad Inca Garcilaso de la Vega. Interesada en temas relacionados con moda, celebridades, estilo de vida, tendencias, coyuntura nacional, etc.

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