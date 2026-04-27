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Nicole Zignago, hija de Gianmarco, reveló la verdad sobre si su padre la apoyó en su carrera: "Sí tengo talento"

Habiendo fijado residencia en Perú, Nicole Zignago comparte lo incómodo que fue al inicio ser comparada con su famoso padre, Gianmarco.  

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    Nicole Zignago, hija de Gianmarco, reveló la verdad sobre si su padre la apoyó en su carrera: "Sí tengo talento"
    Nicole Zignago partió de Perú hace 17 años para trabajar en su carrera musical. | Composición Wapa
    Nicole Zignago, hija de Gianmarco, reveló la verdad sobre si su padre la apoyó en su carrera: "Sí tengo talento"

    La intérprete Nicole Zignago, hija del conocido Gianmarco, persigue su sueño de lanzar su carrera musical al ámbito internacional sin depender del renombre de su padre. A sus 30 años, cuenta con cuatro nominaciones al Latin Grammy, lo que ha empezado a darle mayor notoriedad en la región, a pesar de no haber ganado aún.

    Residiendo en Perú con el fin de presentar su nuevo álbum 'Enamorada', Nicole compartió las dificultades iniciales de ser comparada constantemente con su padre. “Sentí que había un muro entre él y yo. Quería que me reconocieran por mis propios logros, pero era complicado. Deseaba poder decirles a todos: ‘Prometo que soy talentosa’”, dijo en una entrevista con Trome.

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    ¿Contó Nicole Zignago con el respaldo de su padre en su carrera?

    Al manifestar su deseo de ser artista, Nicole Zignago acudió a su papá Gianmarco para compartir su intención de continuar en la misma senda musical. Su padre quedó atónito y le realizó una sola pregunta: “‘Hija, ¿estás segura?’”. Al responder afirmativamente, Gianmarco le ofreció su total respaldo en el camino hacia sus sueños.

    Nicole Zignago lleva años viviendo fuera del país.
    Nicole Zignago lleva años viviendo fuera del país.

    “Me apoyó y explicó las complejidades de esta carrera. Es un trabajo que requiere dedicación total, no solo 24/7, sino 25/8”, expresó. “He madurado y entiendo que si tengo pasión y respeto por mi carrera es por la familia en la que nací. Estoy orgullosa de ser hija de quien soy”, añadió, resaltando la excelente relación con su padre.

    Nuevas revelaciones: Nicole Zignago y su pareja artista internacional

    En febrero, la cantante peruana desveló que ha abierto nuevamente su corazón, aunque no dio detalles sobre su pareja. Nicole Zignago comentó en el podcast de Gabriel Calvo que mantiene una relación amorosa con una artista de renombre internacional.

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    Nicole Zignago estuvo presente en los últimos Latin Grammys.
    Nicole Zignago estuvo presente en los últimos Latin Grammys.

    “Estoy emocionada y me gusta compartirlo sin ningún tabú. Siento que vivo el mejor momento de mi vida. Siempre pensé que no estaría con alguien de la industria musical, pero ahora me encanta. Mantenemos nuestra relación privada, pero nos comprendemos profundamente”, comentó la hija de Gianmarco, quien anteriormente residía en Estados Unidos.

    SOBRE EL AUTOR:
    Nicole Zignago, hija de Gianmarco, reveló la verdad sobre si su padre la apoyó en su carrera: "Sí tengo talento"
    Saraí Pachas

    Periodista especializada en actualidad, tendencias y entretenimiento. Subcoordinadora web de Wapa. Bachiller en Periodismo en la Universidad Inca Garcilaso de la Vega. Interesada en temas relacionados con moda, celebridades, estilo de vida, tendencias, coyuntura nacional, etc.

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