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Mamá de Karen Dejo impacta con su increíble juventud en foto que dejó en shock a fans

Karen Dejo, de 'Esto es guerra', celebró el Día de la Madre junto a su mamá, y los usuarios en redes resaltaron lo joven que luce.

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    Mamá de Karen Dejo impacta con su increíble juventud en foto que dejó en shock a fans

    Karen Dejo impactó a sus seguidores al adelantar las celebraciones por el Día de la Madre, acompañada por su mamá Ana María y su hija Mía. La participante de 'Esto es guerra' compartió una conmovedora sesión de fotos familiar, donde aparecen las tres generaciones reunidas en Instagram.

    La publicación pronto generó una ola de comentarios entre los usuarios, quienes se mostraron sorprendidos por la juvenil apariencia de la madre de la figura televisiva, que tiene 45 años. "Tu madre es impresionante. Parece tu hermana", fue una de las reacciones más repetidas en las redes tras ver las imágenes.

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    Karen Dejo y su madre. Foto: Instagram
    Karen Dejo y su madre. Foto: Instagram

    Karen Dejo conmueve con un tierno instante junto a su madre y redes reaccionan sorprendidas

    La exvedette decidió adelantarse a los festejos del Día de la Madre y compartir uno de los momentos más significativos que vivió recientemente con sus seres queridos. La modelo reunió a su madre y a su hija para una sesión de fotos que retrató ese momento.

    Además, acompañó las fotos con una emotiva dedicación donde resaltó la importancia de la familia y el transcurso del tiempo. "Tres generaciones, unidas por el cariño, capturando ese presente fugaz. Hoy, mi hija crece, yo disfruto de ambas y mi madre sigue joven, siempre con nosotros. Somos las tres, y me toca a mí proteger a esta familia. Este recuerdo es eterno, porque el vínculo que nos une es interminable", manifestó la modelo.

    Las reacciones de los usuarios fueron inmediatas: no solo elogiaron el mensaje, sino también la apariencia de Ana María. Comentarios como "Hermosas, parecen hermanas" y "Consejos para verse así de joven" inundaron la publicación de la chica reality y causaron gran revuelo entre sus admiradores.

    SOBRE EL AUTOR:
    Mamá de Karen Dejo impacta con su increíble juventud en foto que dejó en shock a fans
    Omar Moller

    Periodista especializado en actualidad, tendencias y entretenimiento. Editor web de Wapa.pe. Licenciado en Periodismo en la Universidad Jaime Bausate y Meza. Interesado en temas relacionados con farándula, celebridades, tendencias, coyuntura nacional, etc.

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