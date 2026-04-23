Fernando Llanos compró auto de Farfán y terminó rematándolo: “Una llanta era mi sueldo”

Fernando Llanos revela cómo comprar el BMW de Jefferson Farfán terminó en pérdida y una dura lección sobre el costo del lujo.

Lo que parecía una compra soñada terminó convirtiéndose en una historia que hoy da de qué hablar en redes. El periodista Fernando Llanos decidió contar, sin filtros, cómo un lujoso auto que perteneció a Jefferson Farfán pasó de ser una ilusión a una experiencia que le dejó más de una lección.

De capricho a pesadilla: la historia del BMW de Farfán

Todo comenzó con una propuesta que sonaba demasiado buena para ser real. Llanos recibió la recomendación directa de un conocido que lo convenció de dar el salto: “Fer, cómprale el BMW a Jefferson que tenemos el comprador inmediato”. Con esa promesa sobre la mesa, el comunicador apostó por invertir en el exclusivo vehículo.

El auto no era cualquier modelo. Se trataba de un BMW M6 con acabados de lujo, modificaciones llamativas y un diseño que imponía presencia. Sin embargo, lo que parecía una operación rápida terminó dando un giro inesperado.

El supuesto comprador nunca apareció y Llanos tuvo que quedarse con el vehículo. Desde ese momento, el gasto empezó a crecer de forma acelerada. “Una llanta costaba como un sueldo mío”, recordó, evidenciando lo complicado que se volvió sostener ese estilo de vida.

El verdadero precio del lujo

Más allá de la estética y la potencia, el periodista descubrió que mantener un auto de alta gama implica una inversión constante. Combustible, repuestos y servicios técnicos comenzaron a convertirse en una carga difícil de sostener.

Lejos de la idea inicial, el BMW no solo consumía más gasolina de lo habitual, sino que cada detalle implicaba un gasto elevado. Fue ahí cuando Llanos entendió que no se trataba solo de comprar, sino de poder mantenerlo.

Fernando Llanos compró uno de los carros de Jefferson Farfán.

“El BMW de Farfán es un auto para gente que tiene mucha plata para mantener ese auto”, confesó, dejando claro que este tipo de vehículos no está al alcance de cualquier bolsillo.

Incluso fue más directo al reflexionar sobre su experiencia: “Cuando te compres un BMW de esa dimensión, necesitas el bolsillo de Jefferson”.

Un final con pérdida y aprendizaje

Tras varios años intentando recuperar su inversión, Llanos finalmente logró vender el auto. Sin embargo, el resultado no fue el esperado. El precio final estuvo muy por debajo de lo que había pagado inicialmente.

“Lo compré caro y lo vendí barato. No fue un buen negocio el BMW de Jefferson”, admitió, cerrando un capítulo que, aunque costoso, le dejó una enseñanza clara sobre las decisiones impulsivas.