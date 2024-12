“Era medianoche, estaba en la marcha, no entendía lo que estaba haciendo. No podía entender la poca humanidad. Al menos, me hubieran dejado sentado (en el set). Mi mamá era el pedazo de mi vida. Yo no falté ni un solo día, por eso esperaba un poco de humanidad. Yo jamás le haría eso a un trabajador mío, jamás expondría a alguien que está con las emociones tan impactadas a que se enfrente a una marcha. Me acuerdo que mis músculos no se movían. No he vuelto a sentir un hueco en ese pecho como sentí aquella vez”, recordó de ese trato cruel que llegó a recibir de quienes fueron sus jefes.

Hasta la fecha, el comunicador no se lamenta de lo que ocurrió y reconoce lo que le dio su trabajo en la televisión. Yo sabía que no me botaron por ser un mal trabajador, porque no lo soy (…) No me importó (cuando lo despidieron). Me dieron tres explicaciones, yo las cuestioné. La tele no me hizo daño, me hizo más fuerte. ¿Por qué? Porque yo no hice nada en contra de los valores de mi profesión. Yo sé por qué me botaron, no lo puedo decir por temas legales. Pero yo sé por qué lo hicieron, y la gente también lo sabe”, precisó.