“La gente me cuida, incluso cuando salgo con mis celulares a la calle (…) Si me preguntas si sabía qué era un ‘león’ en Tiktok, no tenía ni idea. Alguien me lo regaló una vez, nada más. Yo cuando lo recibí, lo vi pasar (por la pantalla) y dije: qué bonito. No entendía cuánto valía hasta que alguien en TikTok dijo: ‘¡Fernando Llanos se vuelve millonario!’”, dijo en entrevista con Infobae.

“No tengo que leer algo que no me gusta. Eso no lo cambio (…) Ahora soy feliz aquí. Tengo control editorial y puedo construir algo propio. No necesito sentarme en un estudio de TV otra vez (…) Hoy soy absolutamente feliz desde que me despierto hasta que me acuesto. Cansado, pero feliz porque hago, con mi propio esfuerzo, lo que la gente quiere”, sostuvo.

No obstante, este reflexiona sobre su despido y no se lamenta de lo ocurrido: “Yo sabía que no me botaron por ser un mal trabajador, porque no lo soy (…) No me importó (cuando lo despidieron). Me dieron tres explicaciones, yo las cuestioné. La tele no me hizo daño, me hizo más fuerte. ¿Por qué? Porque yo no hice nada en contra de los valores de mi profesión. Yo sé por qué me botaron, no lo puedo decir por temas legales. Pero yo sé por qué lo hicieron, y la gente también lo sabe”.