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Padres de Christian Domínguez TOMAN DRÁSTICA DECISIÓN con él tras saberse condición de su nieta y su polémica actitud

Pamela Franco revela la condición de autismo de su hija y la reacción negativa de Christian Domínguez. Los padres del cantante reaparecen, ¿cómo han actuado?

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    Padres de Christian Domínguez TOMAN DRÁSTICA DECISIÓN con él tras saberse condición de su nieta y su polémica actitud
    Así reaccionaron los padres de Christian Domínguez a la actitud del cumbiambero. | Composición Wapa
    Padres de Christian Domínguez TOMAN DRÁSTICA DECISIÓN con él tras saberse condición de su nieta y su polémica actitud

    Christian Domínguez se ha convertido en el centro de una controversia luego de que Pamela Franco declarara en el programa de Andrea Llosa que su hija con el cantante sufre de autismo. Franco, quien se ha enfocado en su rol de madre, narró que esto pudo haber sido la causa de la infidelidad del músico. Además, describió una reacción negativa de su expareja ante esta situación, lo que provocó la indignación pública. ¿Cómo decidieron actuar los padres del artista en medio de esta controversia?

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    La Resolución de los Padres de Christian Domínguez ante el Diagnóstico de su Nieta

    Christian Domínguez ha estado en el centro del escándalo desde que Pamela Franco compartió el dolor que sintió al saber que su hija padece de autismo y cómo ella se convirtió en su principal apoyo, ya que esperaba más respaldo de su expareja.

    Franco detalló que las infidelidades del artista generaron más sufrimiento durante el difícil momento que vivieron con su hija, al no sentirse apoyada debido a las relaciones de él con otras mujeres. El cantante comentó que se sentía descuidado y agotado por el enfoque de Franco en su hija.

    Él estaba al tanto de la situación que estábamos viviendo como padres, especialmente yo, porque recuerdo bien sus palabras: ‘Ya, basta, no todo es Cat*’, mientras yo vivía un dolor inmenso por la condición de mi hija”, comentó la madre de la menor.

    El cantante ha sido fuertemente criticado, aunque reaccionó enfadado en el programa ‘Arriba Mi Gente’ tras sostener que la cantante divulgó todo sin su permiso, sugiriendo que lo hizo para perjudicar su imagen como padre.

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    Días después, los padres del cantante, Óscar Domínguez y María Alvarado, decidieron reaparecer junto a su hijo en redes sociales, mostrando su apoyo frente a todo, y colaborando con él en la promoción de una marca de un centro auditivo con el que genera ingresos. Pamela Franco ha señalado reiteradamente los altos costos del tratamiento de su hija y mencionó que llegó a un acuerdo con su expareja para cubrir estas necesidades.

    Actualmente, el músico está trabajando más que nunca y participó, junto a su madre, en una campaña publicitaria por el Día de la Madre, donde mostraron una relación afectuosa. Su padre también fue parte de las grabaciones, y juntos promovieron la importancia del chequeo auditivo para adultos mayores.

    “Cuidar la salud auditiva de los adultos mayores es crucial…”, declaró el músico. Tras la grabación, tuvo una breve conversación con su madre, quien expresó su desacuerdo con ciertas partes y él le explicó cómo estructurar mejor el video.

    “Parece muy frío…”, le comentó su madre. Pese a las controversias con las madres de sus hijas, los padres de Domínguez han decidido mostrar un apoyo incondicional hacia su hijo.

    SOBRE EL AUTOR:
    Padres de Christian Domínguez TOMAN DRÁSTICA DECISIÓN con él tras saberse condición de su nieta y su polémica actitud
    Saraí Pachas

    Periodista especializada en actualidad, tendencias y entretenimiento. Subcoordinadora web de Wapa. Bachiller en Periodismo en la Universidad Inca Garcilaso de la Vega. Interesada en temas relacionados con moda, celebridades, estilo de vida, tendencias, coyuntura nacional, etc.

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