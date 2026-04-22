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Christian Domínguez acusa a sus exparejas de hacer campaña para afectarlo y abogado lo defiende: "Hay violencia psicológica contra él"

El cantante Christian Domínguez sostiene que su situación se vio agravada tras una denuncia de Melanie Martínez por presunto maltrato psicológico.

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    Christian Domínguez acusa a sus exparejas de hacer campaña para afectarlo y abogado lo defiende: "Hay violencia psicológica contra él"
    Christian Domínguez afectado por sus exparejas | Composición: Wapa / Captura de pantalla
    Christian Domínguez acusa a sus exparejas de hacer campaña para afectarlo y abogado lo defiende: "Hay violencia psicológica contra él"

    Christian Domínguez afirmó que atraviesa un momento complicado a nivel personal debido a lo que considera una serie de acciones coordinadas por parte de algunas de sus exparejas. Según sostuvo, esta situación estaría afectando no solo su estabilidad emocional, sino también su entorno familiar. Sus declaraciones se dieron luego de coincidir en el Ministerio Público con Melanie Martínez, quien lo denunció por presunto maltrato psicológico.

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    El encuentro entre ambos fue registrado por las cámaras del programa ‘Amor y Fuego’. Durante el abordaje de la prensa, Martínez explicó los motivos de la denuncia que involucra al cantante. “Bueno, la denuncia que me ha puesto el señor es por maltrato psicológico, le estoy causando depresión y ansiedad por el tema de la difusión de mis helados y la canción... también ha asumido que sigo alineando a mi hija”, comentó en un inicio.

    En medio del intercambio con los reporteros, también se mencionó la posibilidad de que las exparejas del artista estén actuando de forma conjunta. Ante esa consulta, Domínguez dejó entrever que comparte esa percepción.

    “Tú tienes la respuesta, eso que estás pensando lo estoy pensando... a mí no me parece correcto, yo creo que a nadie le parece completo, para todo hay un límite”, respondió dejando entrever que las actitudes de sus exparejas se habrían pasado del límite.

    El intérprete explicó que durante mucho tiempo optó por mantenerse al margen de la polémica. Sin embargo, indicó que decidió actuar cuando la situación comenzó a involucrar aspectos que considera sensibles dentro de su vida familiar.

    “Esto no es de noche a la mañana... quiero que sepan que yo odio denunciar... todos se dan cuenta lo que ha estado pasando, yo solamente quiero estar tranquilo”, aseguró. Asimismo, aclaró que la decisión de acudir a instancias legales responde a la necesidad de frenar lo que, según su versión, ha venido escalando con el tiempo, “tiene que parar, porque no es solamente un tema contra mí, sino que a todas las personas involucradas les rebota”, precisó.

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    Christian Domínguez asegura que no quiere perjudicar a Melanie Martínez

    Durante sus declaraciones, Domínguez también enfatizó que no pretende perjudicar la imagen ni los proyectos personales de la madre de su hija. “Yo soy incapaz de quitar el trabajo a alguien, menos si son la mamá de mis hijas, jamás. Siempre le voy a desear lo mejor porque son la mamá de mis hijas”, sostuvo.

    El cantante remarcó que su principal preocupación está enfocada en el bienestar emocional de sus hijos y de quienes forman parte de su entorno cercano. “Solamente si estamos aquí es porque creemos que es suficiente, creemos que todo tiene un límite y creemos que ya se está desbordando, porque esto no es simplemente porque a alguien no le gusta que hablen de uno. Como puede decir una vez, dos, tres, cinco, diez. Esto ya pasó”, explicó.

    En esa misma línea, reiteró que lo más importante para él es mantener estabilidad en el ámbito familiar. “Lo único que sí pido yo es la parte sentimental, la parte que me importa a mí, que son mis hijas y mis hijos. Entonces, es que estemos bien”, precisó.

    El abogado del líder de la Gran Orquesta Internacional respaldó la acción legal presentada y sostuvo que el caso debe analizarse desde una perspectiva más amplia. Según indicó, la violencia psicológica no se limita únicamente a un solo género “contra la mujer y violencia contra los hombres también. En este caso... hay violencia psicológica contra Christian, y Christian no ha salido a hablar”.

    SOBRE EL AUTOR:
    Christian Domínguez acusa a sus exparejas de hacer campaña para afectarlo y abogado lo defiende: "Hay violencia psicológica contra él"
    Lorena Meneses

    Periodista especializada en espectáculos nacional e internacional. Licenciada en Periodismo en la Universidad Católica Andrés Bello. Redactora en Wapa. Interesada en temas relacionados con farándula y celebridades.

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