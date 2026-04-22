Paco Bazán habló sobre su vida sentimental y su relación con Susana Alvarado. El exarquero abordó temas como su futuro juntos y la diferencia de edad.

Paco Bazán responde cuál es su futuro con Susana Alvarado | Composición: Wapa / Captura de pantalla

Paco Bazán responde cuál es su futuro con Susana Alvarado | Composición: Wapa / Captura de pantalla

El conductor deportivo Paco Bazán se refirió recientemente a su vida sentimental durante una conversación con el podcast '¡Aquí Pasa Piola!'. En la entrevista, el exarquero comentó distintos aspectos de su presente personal y abordó su relación con Susana Alvarado, integrante de la agrupación Corazón Serrano.

Paco Bazán habla sobre el futuro de su relación con Susana Alvarado

La pareja ha despertado el interés del público desde que hicieron pública su relación, sobre todo por la diferencia de edad entre ambos. A pesar de los comentarios que surgieron en su momento, los dos han continuado compartiendo momentos juntos en redes sociales, donde suelen mostrarse cercanos y tranquilos con su vínculo.

El presentador de 'El deportivo en otra cancha' fue consultado directamente sobre la posibilidad de dar un paso más en su relación, como el matrimonio o incluso formar una familia. Frente a esa pregunta, Bazán respondió con cautela, aunque no descartó que pueda ocurrir en el futuro.

"Estamos en una primera etapa, nunca se descarta nada. Los tiempos de Dios son perfectos y hay que ir viviendo el día a día. Es una relación bonita yo diría estable ¿Por qué no? Sería lindo", sostuvo.

Paco Bazán explica por qué prefiere no hablar de su relación con Susana Alvarado

Durante la conversación, Bazán aseguró que atraviesa una etapa positiva en su vida personal y destacó que ambos han procurado mantener ciertos aspectos de su relación lejos del ojo público.

"No hemos permitido nunca hablar más de nuestra intimidad porque creo que son puertas que no queremos abrirlas del todo, abrimos lo que queremos que vean. Ella se ha referido a de mí y yo de ella desde un lugar de privacidad", manifestó.

Susana Alvarado reacciona a lectura de cartas sobre su futuro amoroso

La cantante Susana Alvarado vivió un momento inesperado durante su participación en el programa América Hoy. La vocalista de Corazón Serrano fue invitada por la conductora Rebeca Escribens a acercarse al centro del set para participar en la sección “Conexión astral”, donde el tarotista Frank Mendizábal realizó una lectura de cartas sobre su vida sentimental.

La artista no ocultó su sorpresa cuando comenzó la interpretación, sobre todo porque actualmente mantiene una relación con el conductor deportivo Paco Bazán.

Durante el segmento, Escribens pidió a la cantante que prestara atención a lo que revelaban las cartas sobre su futuro sentimental. Fue entonces cuando Mendizábal compartió su interpretación frente a las cámaras.

"Lo que me dicen las cartas vamos por buen camino. Tienes la carta de la familia y eso quiere decir que estás pensando en futuro en concretar algo más serio o formal. El tema de matrimonio o tema de hijos no lo veo por ese lado", dijo Frank.

El tarotista también señaló que percibe a la cantante tranquila y segura respecto a su relación actual, lo que, según explicó, indicaría que atraviesa un momento estable en el plano amoroso.