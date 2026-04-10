Paco Bazán enfurece con usuaria que calificó a Susana Alvarado de "su nieta"
Lo que prometía ser un viaje de descanso y felicidad terminó convirtiéndose en un episodio cargado de polémica para Paco Bazán y Susana Alvarado. En lugar de disfrutar plenamente sus vacaciones, la pareja se vio envuelta en constantes críticas en redes sociales. Lejos de ignorarlas, el exfutbolista decidió responder directamente a una usuaria que calificó su relación como 'Romeo y su nieta'.
Paco Bazán no solo defendió su romance, sino que también expuso a la joven, identificada como Romina, durante una transmisión en vivo. En su descargo, dejó en claro que Susana Alvarado está cerca de los 30 años, restándole importancia a la diferencia de edad entre ambos. Además, aprovechó el momento para presumir su viaje a Aruba, insinuando que la usuaria no tendría las posibilidades económicas para visitar ese destino.
PUEDES LEER: Susana Alvarado celebra su aniversario con Paco Bazán luciendo el icónico vestido de su primer encuentro en TV: marca y costo
Paco Bazán responde a críticas por su relación
Durante su intervención, el conductor de ATV mostró su incomodidad frente a los comentarios y aseguró que la diferencia de edad no es motivo de cuestionamiento.
'Romina, Susana tiene 30 años casi. Tiene 28 y yo 45. ¿Qué nieta va a ser? Hubiera sido un precoz. Ya me tienen hasta acá (se toca la cabeza) con esos comentarios, sinceramente. Gente mediocre', expresó con evidente molestia.
Presume su viaje en medio de la polémica
En otro momento de su transmisión, Bazán volvió a dirigirse a la usuaria y no dudó en presumir su estadía en Aruba.
'¡Oh, dios mío! Pero miren esto. ¿Cómo ponerse mal? Romina, sigue ahorrando para que algún día vengas', comentó. Luego, entre risas, agregó: 'Además, Romina, nunca te daría pero ni la hora. Ahí estamos, excelente…'.
Según explicó, su reacción se debe al cansancio acumulado por este tipo de comentarios, los cuales considera cargados de envidia y alimentados por bromas que se han viralizado en redes.
'Es que me tienen podrido con esa piche broma. Ni siquiera broma, es una envidia total que ocurrió gracias al pata ese, a Edwin ese, que hizo la bromita de ‘Romeo y su nieta’. ¿Qué nieta va a ser? Son 15 años de diferencia. ¿Qué nieta va a ser? Payasos', sentenció visiblemente fastidiado.
Como era de esperarse, sus declaraciones no pasaron desapercibidas y generaron una ola de reacciones en TikTok. Usuarios dejaron comentarios divididos, algunos cuestionando su actitud y otros señalando contradicciones en su discurso, alimentando aún más la controversia en torno a la pareja.