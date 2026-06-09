Cuáles son los estrenos más importantes de junio y cómo verlos en streaming

Desde nuevas temporadas de exitosas series hasta películas animadas y títulos con grandes estrellas de Hollywood, el servicio de streaming y TV en vivo DGO ofrece una propuesta de entretenimiento imperdible para junio.

Los suscriptores de la plataforma de streaming y TV en vivo DGO cuentan con una amplia oferta de contenidos, que se potenciará en el mes en que comienza el Mundial de Fútbol 2026, con el estreno de esperadas temporadas de exitosas series y grandes películas que llegan tras su paso por el cine.

El servicio DGO ofrece diversas opciones de programación, entre las que incluye el acceso a contenidos de entretenimiento de reconocidas plataformas de streaming, a través de una sola suscripción.

Entre ellas figura el Plan Fútbol, que permite a los usuarios disfrutar de canales de TV en vivo, transmisiones y coberturas exclusivas de eventos deportivos con la señal DSPORTS, que transmitirá los 104 partidos de la Copa Mundial FIFA, además de películas, series, documentales y lo mejor del catálogo de las aplicaciones de DGO, Prime Video y Disney+.

Próximos estrenos

• HOPPERS: OPERACIÓN CASTOR

Animación. Una amante de los animales ve la oportunidad de usar una nueva tecnología para trasladar su conciencia a un castor robótico hiperrealista y así comunicarse directamente con los animales. Voces: Piper Curda y Bobby Moynihan. Dirección: Daniel Chong.

Miércoles 3 de junio en DISNEY+.

• LA EMPLEADA

Complicada por su pasado criminal, Millie acepta trabajar para la familia Winchester, sin saber que se involucra en una trama peligrosa. Protagonistas: Sydney Sweeney y Amanda Seyfried. Dirección: Paul Feig.

Viernes 12 de junio en AMAZON PRIME.

• EL OSO

Temporada final. La quinta y última entrega de la premiada serie retoma la historia el día después de que Sydney (Ayo Edebiri), Richie (Ebon Moss-Bachrach) y Natalie “Sugar” (Abby Elliott) descubren que Carmy (Jeremy Allen White) ha abandonado la industria gastronómica y les ha dejado el restaurante.

Jueves 25 de junio en DISNEY+.

• NÚREMBERG: EL JUICIO DEL SIGLO

El psiquiatra del ejército estadounidense Douglas Kelley investiga las personalidades y el estado mental de Hermann Göring y otros altos cargos nazis, tanto en la preparación como durante los juicios de Núremberg. Protagonistas: Russell Crowe y Rami Malek. Dirección: James Vanderbilt.

Viernes 26 de junio en AMAZON PRIME.

Cómo acceder a DGO, la única plataforma que tendrá todo el Mundial

DGO es una plataforma ideal para cinéfilos, fanáticos del deporte y amantes de las series. Con un catálogo extenso y de fácil acceso, garantiza una experiencia de entretenimiento en cualquier momento y lugar. Además, este año, a través de la señal DSPORTS, será la única que ofrecerá los 104 partidos que se disputarán en la Copa Mundial de la FIFA.

Los interesados en suscribirse a DGO deberán acceder a la web oficial https://www.directvgo.com/, donde encontrarán las distintas opciones de planes, desde el básico hasta el full, con detalles de costos y servicios.