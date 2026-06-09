Kevin Díaz da CONTUNDENTE LECCIÓN a Mario Irivarren tras confesar su amor por Onelia: "No supo valorar lo que tenía"

El modelo venezolano Kevin Díaz reveló su amor por Onelia Molina y abordó sin titubeos la posible reacción de Mario Irivarren , quien engañó a la odontóloga en Argentina.

Kevin Díaz sorprendió en 'Esto es guerra' al revelar públicamente su amor por Onelia Molina, sentimiento que había mantenido oculto por un tiempo. Esta confesión causó una reacción inesperada en la odontóloga, quien entre risas declaró que aún está soltera mientras no reciba un anillo, aunque reconoció lo bien que la pasó con el modelo venezolano durante el viaje.

La confesión no fue lo único relevante en el programa. El influencer también habló con firmeza sobre cómo podría reaccionar Mario Irivarren, expareja de Onelia, ante esta situación. Díaz minimizó esa posibilidad y destacó que el conductor de 'La manada' no supo apreciar a su pareja cuando estaba con ella.

Kevin Díaz envía mensaje significativo a Mario Irivarren

El nombre de Mario Irivarren surgió cuando Díaz, tras su confesión, comentó: “Es algo que lo tenía guardado desde hace mucho”. Esto causó revuelo en el set y llevó a Katia Palma a mencionar al exintegrante del reality, al sugerir que en el pasado habrían compartido viajes. “¿Qué pensará el aludido, por no decir Mario, al ver esas imágenes? Cuando los tres viajaban juntos…”, comentó con ironía, aclarando luego que se refería a supuestos traslados en auto donde ‘jalaban’ al venezolano.

Onelia Molina y Kevin Díaz negaron esa versión, aunque admitieron que ella a veces lo llevaba a ciertos lugares. Además, la odontóloga fue enfática al afirmar que su expareja no está relacionada con la situación actual. “Él no tiene nada que ver aquí”, aseguró.

En esa línea, Díaz se reafirmó y lanzó un comentario directo sobre el pasado de Irivarren, en alusión al escándalo en Argentina, donde fue visto siendo infiel a la odontóloga. “Él no tiene incidencia en esto. Nadie le quitó nada; simplemente lo perdió. No valoró lo que tenía junto a él”, sostuvo.