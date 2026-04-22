Las declaraciones de Pamela Franco incomodaron a Christian Domínguez, quien cuestionó la falta de acuerdo previo sobre hacer pública la situación de su hija.

La cantante de cumbia Pamela Franco brindó una entrevista el lunes 20 de abril en el programa Andrea, transmitido por Panamericana Televisión. Durante la conversación con Andrea Llosa, la artista abordó aspectos poco conocidos de la relación que mantuvo con Christian Domínguez, padre de su hija.

En medio del diálogo, la intérprete sorprendió al contar que la menor ha sido diagnosticada con autismo, situación que, según explicó, ha representado uno de los desafíos más grandes que ha tenido que afrontar como madre.

Las declaraciones generaron una inmediata repercusión mediática. Poco después, Domínguez apareció como invitado en el programa ‘Arriba mi Gente’, emitido por Latina Televisión, donde fue informado en plena transmisión sobre lo que su expareja había revelado horas antes.

Christian Domínguez se incomoda tras revelación de Pamela Franco sobre su hija

El cantante evidenció incomodidad ante la noticia y cuestionó que el tema se haya hecho público sin previo acuerdo entre ambos. “Me parece innecesario”, comentó durante el espacio televisivo, dejando clara su postura frente a la exposición del tema.

Durante su intervención, el líder de la Gran Orquesta Internacional explicó que no fue advertido sobre la información que se iba a difundir. “No se me informó, no se me informó que se iba a dar. Tenía entendido que esto es un tema de dos, los dos tenemos que estar de acuerdo con eso o por lo menos avisarnos, pero no me dijo nada”, expresó con evidente incomodidad.

Asimismo, Domínguez remarcó que su desacuerdo no responde a la intención de ocultar la situación, sino a la forma en que se expuso públicamente.

“Me parece innecesario haber dicho la condición de nuestra pequeña, no para tener que ocultarlo, porque eso jamás ha pasado, sino porque con eso tú tienes que convivir de la manera más normal. Es poder salir a la calle, ir a almorzar de lo más normal. Es una condición y punto, no es necesario salir en televisión a contarlo”, señaló, reiterando su postura sobre el manejo del tema en el ámbito mediático.

Pamela Franco habla por primera vez sobre la condición de su hija con Christian Domínguez

Durante una reciente entrevista televisiva, la cantante Pamela Franco se refirió a un aspecto muy personal de su vida familiar. La artista decidió abordar públicamente la situación de la hija que tiene con Christian Domínguez, un tema que hasta ahora no había compartido de manera abierta.

A lo largo de la conversación, la intérprete se mostró conmovida al recordar el momento en que conoció el diagnóstico de la menor. En ese contexto, explicó que su hija se encuentra dentro del espectro autista y que aceptar esta realidad ha sido un proceso emocionalmente complejo para ella como madre.

Visiblemente afectada, la actual pareja del futbolista Christian Cueva relató lo difícil que fue enfrentar esa etapa inicial y comprender lo que implicaba el diagnóstico para su familia.