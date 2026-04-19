Trabajadora del hogar de Tula Rodríguez LLORA al entrar al cuarto de su hija Valentina tras irse del paísÚnete al canal de Whatsapp de Wapa
La conductora Tula Rodríguez regresó a Lima luego de acompañar a su hija Valentina Carmona en el inicio de una nueva etapa académica fuera del país. La joven partió al extranjero para comenzar sus estudios universitarios, dejando en casa un ambiente cargado de emociones que incluso no pasó desapercibido por parte de la trabajadora del hogar de la presentadora.
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Tula Rodríguez se quiebra con su trabajadora del hogar por partida de su hija
En los videos publicados, Tula Rodríguez muestra el momento en que vuelve a su vivienda y se dirige al dormitorio de su hija. Al ingresar al lugar, la ausencia de Valentina se hace evidente entre sus pertenencias y el silencio del ambiente, una escena que conmovió a muchos de sus seguidores.
La conductora relató lo que sintió al reencontrarse con ese espacio que solía compartir con su hija: “Llegando a Perú entré al cuarto de Vale y María también se puso sensible”.
En las imágenes también aparece María, la trabajadora del hogar que ha acompañado a la familia durante años, quien no pudo evitar quebrarse ante la situación. En medio del momento de nostalgia, fue ella quien terminó consolando a la presentadora.
Tula recordó además las palabras que escuchó al entrar a la habitación de su hija: “María me ha dicho: ‘Señora, entre al cuarto de Vale…’ Este cuarto se va a quedar intacto, igual ella en sus vacaciones va a venir acá”.
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Tula Rodríguez consuela a su empleada
A pesar de la tristeza que implica la distancia, la figura televisiva dejó claro que respalda la decisión de su hija y expresó su orgullo por este nuevo camino que ha decidido emprender. “Ya Mari, tranquila que ella está cumpliendo sus sueños. Valichi, no importa mi amor, acá vamos a estar felices porque tú estás feliz, nosotros, la familia entera. Aquí no hay tristeza, tan solo hay alegría por tus logros. Te amamos”.
Posteriormente, la conductora publicó otro video donde habló sobre lo que significa para ella esta etapa. “Este es un video difícil, distinto… soy una mujer fuerte, no sé si estoy contenta. Les cuento, Valentina se va a vivir fuera de Perú sin mí, creo que llegó el momento más difícil para una mamá que es ver que su bebé alza vuelo y se. Si me pongo triste no es por lo que le viene a mi hija, sino que al ser solo nosotras dos, sentí que más de la mitad de mi vida se va”.