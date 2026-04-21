“Tú tienes la culpa”: Pamela Franco deja en shock al revelar frase de Christian Domínguez tras ampay en 'auto rana'

Pamela Franco revela detalles inéditos del ampay con Christian Domínguez, su reacción, la polémica frase que él le dijo y cómo enfrentó la crisis en medio de su maternidad.

Pamela Franco, cantante y exintegrante de agrupaciones de cumbia, compartió detalles poco conocidos sobre cómo reaccionó ella y Christian Domínguez tras la difusión del recordado ‘ampay del auto-rana’, episodio que marcó el fin de su relación. Durante su participación en el programa 'La verdad a prueba', conducido por Andrea Llosa, la artista narró cómo enfrentó la exposición mediática de la infidelidad y la postura que adoptó su entonces pareja en los días posteriores.

Según contó, Domínguez llegó a responsabilizarla parcialmente por lo ocurrido. “Tú tienes la culpa porque me has descuidado”, fue la frase que, de acuerdo con Franco, le dijo el líder de la Gran Orquesta Internacional cuando se vio confrontado con el ampay junto a Mary Moncada.

El distanciamiento en la relación

Durante la entrevista, la cantante explicó que en ese periodo estaba completamente enfocada en su maternidad, luego del nacimiento de su hija en marzo de 2021. Indicó que el diagnóstico de autismo de la menor implicó un proceso exigente de aprendizaje y dedicación, lo que la llevó a priorizar su bienestar por encima de la relación de pareja.

“Yo estaba completamente enfocada en mi hija”, afirmó, señalando además que la dinámica familiar cambió con la llegada de la pequeña, lo que pudo influir en la convivencia con Domínguez.

Franco también sostuvo que nunca obligó al cantante a permanecer en la relación y cuestionó que él argumentara sentirse presionado. Reconoció que sus prioridades cambiaron y que, pese a lo doloroso del proceso, asumió la maternidad como una etapa de crecimiento personal.

La reacción tras el ampay

La artista relató que ambos se encontraban juntos cuando se emitió el reportaje que destapó el ampay con Mary Moncada. En un inicio, Domínguez intentó restarle importancia a la situación, asegurando que no comprendía lo que se mostraba en pantalla.

“Fue chistoso, cuando lo cuento la gente no lo puede creer. La conductora empezó a hablar y, como daba pistas, yo volteo y le decía: ‘Eres tú’. (él respondió:) ‘Pamela, déjame ver bien, no ves que no veo. No entiendo’”, recordó Franco.

A medida que avanzaba el informe y las imágenes eran más evidentes, la cantante lo confrontaba directamente, pero él insistía en observar todo el reportaje. Finalmente, ambos terminaron viendo el contenido completo, incluso cuando ya era claro que él era el protagonista del escándalo.

Franco explicó que optó por mantener la calma en ese momento para no afectar emocionalmente a su hija. “Quería llorar y mi hija me vio así; se quería poner a llorar. Entonces, atiné a hacerla dormir en el cuarto. (él) fresco, no pasó nada”, relató.

Tras el episodio, la cantante confesó que encontró consuelo en una amiga cercana. “Rompí en llanto al encontrarme con una amiga”, señaló, recordando que ese momento marcó un antes y un después en su vida personal y en su relación con el padre de su hija.