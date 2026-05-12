Hija mayor de Pamela López se REFIERE a la llehada de Cueva con la policía a su casa para ver a su hermana: "Él los graba"

Fabiana, hija de Pamela López , responde tras llegada de policía a su hogar luego que Christian Cueva afirmara que su abuela impidió asistir a su hija enferma.

Hija de Pamela López habló de la llegada de Cueva con la policía a ver a su hermana por estar enferma. | Composición Wapa

Hija de Pamela López habló de la llegada de Cueva con la policía a ver a su hermana por estar enferma. | Composición Wapa

Fabiana, la hija mayor de Pamela López, se mostró molesta tras la acusación de Christian Cueva en contra de Beatriz Solórzano, su abuela, por supuestamente impedirle ver a su hija enferma y a otro de sus niños en el día de su cumpleaños. Cueva llegó acompañado de la policía y tomó medidas legales después de que su suegra incumpliera el régimen de visitas. ¿Qué dijo Fabiana sobre esto?

Hija mayor de Pamela López reacciona tras llegada de Christian Cueva con la policía a su casa por su hija enferma

Fabiana, la mayor de los hijos de Pamela López, defendió a su abuela, responsable del cuidado de sus tres hermanos en Lima, mientras la madre se encuentra en Trujillo.

Aprovechando la ausencia de su madre, quien trabaja actualmente en 'La Granja VIP' sin comunicación externa, Fabiana realizó un live en TikTok rechazando las acusaciones contra su abuela de alienación parental, y aclaró los motivos detrás de la negativa a que sus hermanos vean al padre.

La joven de 23 años afirmó que los pequeños realmente no tienen el deseo de ver a su papá, a pesar de que se está intentando que puedan perdonarlo y pasar tiempo con él. Según ella, es quien más resentimiento siente al conocer a Pamela Franco.

Unos de los problemas es que el futbolista los graba continuamente cuando comparte con ellos, generando temor en los niños. Su abuela, Beatriz Solórzano, también siente miedo por las acciones de su exyerno.

“Deseo que esto se resuelva bien, mi abuela está muy preocupada. Mis hermanos dicen que no quieren verlo porque él los graba todo el tiempo”, expresó Fabiana.

Además, denunció el trato desigual que el futbolista da a sus hijos, como al llevar al menor para grabar una publicidad de zapatillas y regresar solo con un par, dejando un mensaje para sus hermanas de que no recibían nada porque no fueron.