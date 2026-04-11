Said Palao COMPARTE EMOTIVO mensajes en medio de salida del país de Ale Baigorria sin él: “Seguimos...” | Creditos: Composición Wapa | Fuente: Difusión

Said Palao COMPARTE EMOTIVO mensajes en medio de salida del país de Ale Baigorria sin él: “Seguimos...” | Creditos: Composición Wapa | Fuente: Difusión

La empresaria Alejandra Baigorria sigue en el centro de la conversación pública. Esta vez, todas las miradas están puestas en la supuesta decisión que habría tomado sobre su matrimonio con Said Palao, luego del polémico ampay que lo mostró en una fiesta con damas de compañía en Colombia. En medio del escándalo, la exchica reality sorprendió al anunciar un viaje al extranjero, mientras que el popular ‘Samurái’ reapareció con un mensaje que no pasó desapercibido.

El mensaje que lanzó Said Palao en plena polémica

A través de sus redes sociales, Alejandra Baigorria reveló que se encuentra en España, específicamente en Madrid, acompañada de su madre y su hermano Sergio. El motivo de su viaje es recibir un reconocimiento internacional como empresaria. Sin embargo, lo que más llamó la atención fue la ausencia de Said Palao en este importante momento.

Tras los comentarios que generó este detalle, Said decidió pronunciarse, aunque de forma breve, en su cuenta de Instagram. En medio de la controversia por sus salidas en el extranjero, compartió un mensaje enfocado en el crecimiento personal: “Seguimos mejorando…”, escribió junto a un video donde aparece disfrutando en una piscina, acompañado de emojis de manos levantadas y fuego.

Testimonio de trabajadora de Alejandra Baigorria impacta en redes

En paralelo, una de las colaboradoras de la empresaria, identificada como Yuliana Ramos, utilizó sus redes sociales para contar cómo trabajar con Baigorria ha transformado su vida.

Mediante un video en Instagram, la trabajadora mostró el antes y después de su situación personal, destacando el cambio significativo que ha experimentado. “Pasé de vivir así (muestra su anterior casa) a vivir realmente de una manera muy diferente, de poder gozar de las comodidades y sobre todo de poder tener más oportunidades en la vida y no solo para mí, sino que también para mis hijos. (…) Sigue adelante, sigue haciendo impactando vidas, sigue haciendo obras sociales, porque eso es lo que necesitamos en el Perú”, expresó, agradecida por las oportunidades brindadas.