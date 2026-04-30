Conteo ONPE al 97% cambia todo: así va la pelea entre Roberto Sánchez y Rafael López Aliaga

La ONPE ha comunicado que el conteo de actas alcanzó el 97,016%, mostrando quiénes podrían avanzar a la segunda vuelta tras las elecciones del 12 y 13 de abril .

¿Quién avanzará a la segunda vuelta? La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) ha anunciado que el conteo de actas llegó al 97,016%, revelando los resultados en las elecciones del 12 y 13 de abril, destacando particularmente a los candidatos que podrían contender en la segunda vuelta contra Keiko Fujimori: Roberto Sánchez (Juntos por el Perú) y Rafael López Aliaga (Renovación Popular).

Resultados al 97%: ¿Quién avanza entre Roberto Sánchez y Rafael López Aliaga?

Con el conteo al 97,016% de la ONPE, Roberto Sánchez de Juntos por el Perú lleva una ventaja de 27.889 votos por encima de Rafael López Aliaga de Renovación Popular. Esto posiciona a Sánchez como el segundo candidato en avanzar a la segunda vuelta frente a Keiko Fujimori (Fuerza Popular).}

Resultados ONPE al 97%: ¿Quién pasa a segunda vuelta entre Roberto Sánchez y Rafael López Aliaga?

Sánchez se mantiene en segundo lugar con 1,962,627 votos (12,043%), mientras que López Aliaga ha obtenido 1,934,738 votos (11,872%). Keiko Fujimori lidera con 2,788,506 votos (17,111%). Ahora, el equipo de Jurados Electorales Especiales (JEE) evaluará las actas observadas, permitiendo a la ONPE actualizar resultados hasta alcanzar el 100% para conocer los datos definitivos.

¿Cuándo será la segunda vuelta electoral 2026?

Según el cronograma del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), la segunda vuelta de las Elecciones Generales 2026 se celebrará el domingo 7 de junio. En esta fecha, los votantes elegirán entre los dos candidatos con más apoyo en abril, quién será el próximo presidente para el período 2026-2031.