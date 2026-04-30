Conteo ONPE al 97% cambia todo: así va la pelea entre Roberto Sánchez y Rafael López Aliaga

Conteo ONPE al 97% cambia todo: así va la pelea entre Roberto Sánchez y Rafael López AliagaÚnete al canal de Whatsapp de Wapa
¿Quién avanzará a la segunda vuelta? La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) ha anunciado que el conteo de actas llegó al 97,016%, revelando los resultados en las elecciones del 12 y 13 de abril, destacando particularmente a los candidatos que podrían contender en la segunda vuelta contra Keiko Fujimori: Roberto Sánchez (Juntos por el Perú) y Rafael López Aliaga (Renovación Popular).
Resultados al 97%: ¿Quién avanza entre Roberto Sánchez y Rafael López Aliaga?
Con el conteo al 97,016% de la ONPE, Roberto Sánchez de Juntos por el Perú lleva una ventaja de 27.889 votos por encima de Rafael López Aliaga de Renovación Popular. Esto posiciona a Sánchez como el segundo candidato en avanzar a la segunda vuelta frente a Keiko Fujimori (Fuerza Popular).}
PUEDES VER: Consulta con tu DNI cuántos hijos tiene una persona: guía práctica para hacerlo rápido en Reniec
Sánchez se mantiene en segundo lugar con 1,962,627 votos (12,043%), mientras que López Aliaga ha obtenido 1,934,738 votos (11,872%). Keiko Fujimori lidera con 2,788,506 votos (17,111%). Ahora, el equipo de Jurados Electorales Especiales (JEE) evaluará las actas observadas, permitiendo a la ONPE actualizar resultados hasta alcanzar el 100% para conocer los datos definitivos.
PUEDES VER: Feriado 1 de mayo: horarios de atención de Tottus, Plaza Vea, Metro y centros comerciales
¿Cuándo será la segunda vuelta electoral 2026?
Según el cronograma del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), la segunda vuelta de las Elecciones Generales 2026 se celebrará el domingo 7 de junio. En esta fecha, los votantes elegirán entre los dos candidatos con más apoyo en abril, quién será el próximo presidente para el período 2026-2031.
Actualmente, los resultados de la ONPE ubican a Keiko Fujimori en la primera posición, asegurando su lugar en la segunda vuelta. Sin embargo, el segundo puesto sigue en disputa con resultados ajustados entre Roberto Sánchez y Rafael López Aliaga, y las diferencias se hacen más evidentes con el transcurso de los días.