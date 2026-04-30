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Yaco Eskenazi conmueve a fans al revelar DIAGNÓSTICO MÉDICO y la reacción de su madre tras enterarse: "No comprendía"

En su pódcast, Yaco Eskenazi relata cómo su madre reaccionó tras conocer su diagnóstico recibido a los 46 años, generando una mezcla de sorpresa y humor.

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    Yaco Eskenazi conmueve a fans al revelar DIAGNÓSTICO MÉDICO y la reacción de su madre tras enterarse: "No comprendía"
    Yaco Eskenazi conmueve a fans al revelar diagnóstico médico
    Yaco Eskenazi conmueve a fans al revelar DIAGNÓSTICO MÉDICO y la reacción de su madre tras enterarse: "No comprendía"

    Yaco Eskenazi, conocido conductor de televisión, compartió una experiencia familiar que dejó impactados a sus seguidores. Decidió contar a su madre sobre el diagnóstico que recibió ya siendo adulto.

    La impredecible reacción de su madre dio lugar a un instante desconcertante pero también revelador. Eskenazi abordó el asunto con humor, sin mostrar preocupación alguna.

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    La asombrosa reacción de la madre de Yaco Eskenazi ante su diagnóstico

    En su pódcast ‘Yaco y el Loco’, el presentador sorprendió a su público relatando cómo fue el momento en que le comunicó a su madre que había recibido un diagnóstico de TDAH (Trastorno por Déficit de Atención e Hiperactividad) a sus 46 años.

    Describió cómo su madre quedó completamente desorientada, obligándolo a explicarle en detalle sobre el trastorno del neurodesarrollo y el impacto que ha tenido en su vida desde la infancia.

    "Oye mamá, ¿cómo es posible que el 'Loco' Wagner fuera quien me diagnosticó TDAH a los 46 años?", comentó Eskenazi sobre el momento en que conversó con su madre.

    El exmiembro de 'Combate' narró que su madre no conocía el término, lo cual originó una conversación llena de sorpresa y humor. "Mi mamá me preguntó: '¿Qué es eso de TDAH?'", relató sobre su reacción inicial al conocer el diagnóstico.

    "Mamá, es un desorden de atención que tienen los niños. Recuerda cuando yo era pequeño y me quejaba de esto, que no me concentraba en nada. Ella respondió: 'Hijito, en mis tiempos no existía, tu papá tenía todo el abecedario, ¿cómo me iba a preocupar por tus tres letras?', demostrando así su desconocimiento sobre el TDAH", agregó, tomando con humor la respuesta de su madre.

    Finalmente, Eskenazi reflexionó sobre lo desafiante que ha sido para su madre entender esta condición, relacionándola con sus vivencias de niñez y la etapa escolar. "No comprendía, le expliqué tratando de que entienda por qué era un niño desobediente y no comprendía el colegio, y ella no concibe que pueda existir un desorden así cuando veo que toda mi generación lo tiene", manifestó.

    Yaco Eskenazi anuncia su salida de 'La Granja VIP' y explica por qué

    En una inesperada revelación, Yaco Eskenazi dio a conocer en su programa que dejará su papel en 'La Granja VIP'. La noticia fue un shock para sus colegas del set, incluida Ethel Pozo.

    La revelación llegó tras presentar la nueva dinámica del programa con la elección del capataz semanal, cuando Eskenazi se dirigió al centro del set con una información que no se esperaba.

    "Tengo una noticia que darles ¿Todo bien? Estoy un poco agitado por la carrera hasta aquí. Bueno, amigos, lamento decirles que... que esta es mi última semana en 'La Granja'", mencionó, causando gran sorpresa entre los presentes.

    El impacto inicial fue seguido por una aclaración del exrealitista, asegurando que su salida no tiene relación con conflictos internos, sino con nuevos compromisos profesionales que requieren su completa atención.

    Indicó que seguirá como conductor únicamente hasta el sábado 2 de mayo, fecha en la que cerrará su participación en el programa para dedicarse a proyectos laborales futuros.

    SOBRE EL AUTOR:
    Yaco Eskenazi conmueve a fans al revelar DIAGNÓSTICO MÉDICO y la reacción de su madre tras enterarse: "No comprendía"
    Omar Moller

    Periodista especializado en actualidad, tendencias y entretenimiento. Editor web de Wapa.pe. Licenciado en Periodismo en la Universidad Jaime Bausate y Meza. Interesado en temas relacionados con farándula, celebridades, tendencias, coyuntura nacional, etc.

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