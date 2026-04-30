Yiddá Eslava revela conexión creciente con Carlos Alcántara que nadie imaginó: “Estamos comenzando…”

Yiddá Eslava ingresa al elenco de ‘La Gran Sangre’ y destaca su entusiasmo por compartir escena con Carlos Alcántara , con quien ha creado un vínculo especial.

Yiddá Eslava celebra una nueva etapa profesional al unirse al elenco de 'La Gran Sangre'. La actriz peruana se mostró entusiasmada por actuar por primera vez junto a Carlos Alcántara y reveló que ha comenzado una conexión especial con el renombrado Cachín, a quien defendió al mencionar que podrían ser vistos bailando juntos.

¿Qué relación tienen Yiddá Eslava y Carlos Alcántara?

En una entrevista con un medio local, la excompañera de Julián Zucchi expresó su alegría por esta nueva etapa y por asumir el desafío de actuar en el regreso de 'La Gran Sangre', película que se estrenará en 2026 junto a Tondero y Capitán Pérez.

La actriz y exconcursante de un reality sorprendió al ser interrogada sobre las recientes salidas de Carlos Alcántara tras su separación y su estado de soltería. Yiddá aclaró que él no ha sido captado en situaciones comprometedoras, ya que está soltero.

“Si estás en una discoteca, libre y relajado, eso no es un ampay, un ampay es cuando te atrapan ocultando algo y él no esconde nada”, comentó durante una charla con la revista Inédito.

Añadió que podrían ser vistos juntos bailando salsa, ya que han comenzado una amistad: “Nos seguirán viendo bailando salsa porque ambos somos salseros y estamos comenzando, creo, una linda amistad. Y eso es todo”, afirmó.

“Cachín lo tiene todo. Primero, creo que es el actor más taquillero del país, y merece respeto, incluso si está disfrutando su vida como una persona soltera. Lo está pasando bien, y cualquiera haría lo mismo en su lugar", concluyó al pedir consideración para el actor de 61 años, quien ahora disfruta esta etapa de soltería.

Yiddá Eslava confirma su separación de Ángel Fernández

A comienzos de este año, Yiddá Eslava aclaró rumores sobre su vida amorosa al confirmar que terminó su relación con el fotógrafo Ángel Fernández. Respondió en redes sociales a la pregunta de un seguidor y explicó la situación sin dar muchos detalles.

“Ya no estamos juntos, pero estamos bien. Seguimos siendo amigos”, contestó sin entrar en mayor detalle. La relación, hecha pública a finales de 2024, incluyó colaboraciones profesionales en varios proyectos, como la película 'La habitación negra', cuyo estreno no logró el impacto esperado pese a la promoción.