LUTO EN ‘LA VOZ’: joven exconcursante fallece a los 24 años en fatal accidente de tránsito

Dylan Carter , quien fue parte de ‘ La Voz ’, perdió la vida a los 24 años en un accidente automovilístico el sábado 25 de abril.

Una triste noticia ha afectado al mundo del espectáculo musical. 'La Voz' ha perdido a uno de sus queridos concursantes, quien falleció trágicamente este sábado 25 de abril tras un accidente automovilístico fatal. La confirmación oficial llegó a través de un comunicado en Facebook que detalló este lamentable evento. El joven cantante tenía solo 24 años.

Fallece en accidente de auto un querido exmiembro de 'La Voz'

La música está de luto por la inesperada muerte de Dylan Carter, participante de la temporada 24 de la reconocida franquicia internacional 'The Voice'. El artista perdió la vida el 25 de abril en un accidente de tránsito en el condado de Colleton, Carolina del Sur.

La confirmación llegó el domingo 26 de abril por parte de la organización The Local Voice, cofundada por Carter, a través de un comunicado en Facebook.

“Con profundo pesar informamos la muerte de Dylan Carter, cofundador de The Local Voice y talentoso músico, cuyo impacto fue significativo en nuestra comunidad”, se expresaba en el comunicado. “Dylan representaba el corazón de nuestra misión, viviendo con el propósito de que cada voz es importante”.

El alcalde de Moncks Corner, Thomas Hamilton Jr., también expresó su pesar en redes sociales. “Estamos devastados por la pérdida de Dylan Carter en un accidente de auto. Sus talentos como cantante animaban nuestra localidad en eventos”, escribió. “Su amabilidad y carisma le ganaron respeto, su ausencia será profundamente sentida”, añadió.

Carter se preparaba para actuar el lunes en el evento “Music on Main” en Moncks Corner. Las autoridades cancelaron el evento a través de un anuncio en Facebook.

¿Quién era Dylan Carter, el lamentablemente fallecido exconcursante de 'La Voz'?

A los 20 años, Dylan Carter dio un salto importante en su carrera al participar en las audiciones de 'The Voice', capturando la atención de los jueces con su interpretación de 'I Look to You' de Whitney Houston. Esta actuación, llena de potencia vocal, logró que los cuatro entrenadores giraran sus sillas, asegurándole un lugar en la competencia.