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Alejandra Baigorria sorprende al anunciar su salida del país acompañada de su familia: "Nos fuimos..."

Alejandra Baigorria compartió detalles de su partida, acompañado de su madre y hermano, mientras se desvincula de las especulaciones sobre su relación.

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    Alejandra Baigorria sorprende al anunciar su salida del país acompañada de su familia: "Nos fuimos..."
    Alejandra Baigorria sale del Perú sin Said Palao | Composición: Wapa / Captura de pantalla Instagram
    Alejandra Baigorria sorprende al anunciar su salida del país acompañada de su familia: "Nos fuimos..."

    La empresaria Alejandra Baigorria vuelve a estar en el centro de la atención pública tras anunciar un nuevo viaje al extranjero, en medio de la polémica que atraviesa su relación con Said Palao. En las últimas semanas, la pareja ha sido tema de conversación luego de que el deportista fuera visto bailando con otras mujeres durante un viaje en Argentina.

    Desde entonces, la conocida ‘gringa de Gamarra’ ha mantenido una agenda intensa de viajes y actividades, situación que ha despertado aún más interés entre sus seguidores. Esta vez, la empresaria sorprendió al revelar que partió rumbo a Europa acompañada de su familia, mientras que su aún esposo no forma parte de esta travesía.

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    Alejandra Baigorria viaja a Europa sin Said Palao

    A través de sus redes sociales, la exchica reality compartió detalles de su nueva salida del país. En una fotografía tomada en el aeropuerto, se le observa junto a su madre, Verónica Alcalá, y su hermano, minutos antes de abordar su vuelo con destino a España.

    En sus publicaciones, Baigorria explicó que el motivo de su viaje está relacionado con un reconocimiento internacional a su trayectoria como empresaria. Además, adelantó que su padre se reunirá con ella más adelante para acompañarla en ese momento importante.

    Alejandra Baigorria sale del país
    Alejandra Baigorria sale del país

    "Y nos fuimos a Madrid porque voy a recibir un premio internacional como empresaria. Mi papá llega después para verme triunfar. Perú para el mundo", escribió en su historia.

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    Alejandra Baigorria aclara que seguirán viéndola con Said Palao

    Tras su reciente viaje y en medio de los rumores sobre una posible ruptura, Alejandra Baigorria decidió pronunciarse públicamente sobre su situación con Said Palao. La empresaria fue consultada por el programa ‘Amor y Fuego’, donde respondió de manera breve sobre el estado actual de su relación, luego de las recientes especulaciones que surgieron en redes sociales y televisión.

    Durante el encuentro con la prensa, Baigorria evitó entrar en detalles sobre la ausencia del chico reality en su reciente viaje, mostrando cierta incomodidad ante las preguntas. Aun así, dejó claro que la historia entre ambos no ha llegado a su fin.

    Frente a los rumores de una posible separación definitiva, la empresaria aseguró que el vínculo entre ambos continúa, aunque prefirió no profundizar en la dinámica actual de la relación. "Nos van a seguir viendo juntos", fue el mensaje que dejó entrever su postura frente a la situación.

    En ese sentido, explicó que ambos seguirán coincidiendo en distintos espacios de su vida diaria, tanto en su hogar como en su entorno laboral. De acuerdo con sus palabras, están afrontando el momento de forma privada y sin la presión de tener que dar explicaciones públicas sobre cada paso que dan.

    Asimismo, Baigorria enfatizó que será ella quien decida el rumbo de su relación y que tomará el tiempo necesario para hacerlo. "La decisión la voy a tomar yo, me puedo demorar un año y nadie tiene por qué juzgarme. Estoy tranquila y haciendo las cosas a mi manera. Ya lo sabrán. Voy a tomar una decisión de acuerdo a cómo dicta mi corazón y lo que yo siento", respondió Alejandra.

    SOBRE EL AUTOR:
    Alejandra Baigorria sorprende al anunciar su salida del país acompañada de su familia: "Nos fuimos..."
    Lorena Meneses

    Periodista especializada en espectáculos nacional e internacional. Licenciada en Periodismo en la Universidad Católica Andrés Bello. Redactora en Wapa. Interesada en temas relacionados con farándula y celebridades.

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