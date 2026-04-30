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Luto en la TV: Falleció hijo de recordada conductora a los 14 años luego que murió su madre por cáncer

La escuela del joven envió su apoyo y condolencias a la familia de la figura televisiva, subrayando la tristeza de su partida.

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    Luto en la TV: Falleció hijo de recordada conductora a los 14 años luego que murió su madre por cáncer
    El adolescente de 14 años falleció tras perder a su madre por cáncer. | Composición Wapa
    Luto en la TV: Falleció hijo de recordada conductora a los 14 años luego que murió su madre por cáncer

    El ámbito televisivo atraviesa nuevamente un periodo de tristeza por la pérdida sufrida por una conocida familia del medio. La muerte de un menor, cuyo deceso ha generado conmoción, ocurre años después de la partida de su madre, una figura querida de la televisión que falleció batallando contra el cáncer.

    Fallecimiento del Hijo de una Famosa Presentadora de TV: Detalles

    El joven Juan Cristóbal Sforzina Bermúdez, hijo de la destacada conductora y actriz venezolana Josemith Bermúdez, murió recientemente en México a los 14 años, desatando el lamento entre quienes seguían la historia de esta familia.

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    La noticia fue divulgada por la Lawrence School, donde el adolescente cursaba sus estudios. A través de Instagram, la institución manifestó su dolor por la pérdida y extendió su apoyo a los seres cercanos del joven.

    Hijo de Josemith Bermúdez fallece
    Hijo de Josemith Bermúdez fallece

    'La Familia Lawrence acompaña en el dolor por el sensible fallecimiento de nuestro querido alumno: Juan Cristóbal Sforzina Bermúdez. Extendemos nuestras más sinceras condolencias y les enviamos fortaleza a toda su familia en este duro momento. Descanse en paz', indicaron en su comunicado.

    El periodista Luis Olavarrieta, amigo cercano de la familia, corroboró la noticia y solicitó respeto en estos momentos difíciles. 'Es esencial acompañar con cariño a la familia de Juan Cristóbal, hijo de mi querida Josemith. Que prevalezcan la prudencia, la empatía, el silencio y el amor necesarios. Agradecemos los mensajes de apoyo', escribió.

    Hijo de Josemith Bermúdez fallece
    Hijo de Josemith Bermúdez fallece

    Según la información disponible, el adolescente residía en Ciudad de México junto a su padre, Juan Cristóbal Sforzina Marcano, lugar donde ocurrió su deceso. No se han dado detalles oficiales sobre las causas.

    Juan Cristóbal era el único hijo de la aclamada Josemith Bermúdez, cuyo fallecimiento en 2021 debido al cáncer de ovario conmocionó al medio.

    La noticia también se comunicó en el noticiero de Venevisión, causando impacto entre los televidentes. La presentadora Shirley Varnagy mencionó la falta de detalles respecto a las causas del fallecimiento en su declaración.

    El periodista Luis Olavarrieta, cercano amigo de la familia, expresó su opinión en redes sociales, llamando a la reflexión y al respeto durante estos difíciles momentos.

    'Que prevalezcan la prudencia, la empatía, el silencio y el amor necesario', enfatizó en su mensaje, agradeciendo también el apoyo a la familia desde que se hizo pública la noticia.

    ¿Cuál fue la causa del fallecimiento de Josemith Bermúdez?

    La reconocida actriz y conductora venezolana murió el 31 de julio de 2021 en Caracas a los 41 años, tras un largo proceso de enfermedad. La reciente muerte de su hijo a los 14 años ha traído nuevamente a la memoria su historia.

    Josemith Bermúdez falleció a causa del cáncer en 2021
    Josemith Bermúdez falleció a causa del cáncer en 2021

    Conocida por su exitosa trayectoria en televisión, Josemith luchó contra un cáncer de ovario desde 2016, lo que profundamente afectó su vida personal y profesional.

    Inicialmente reservada sobre su diagnóstico, más tarde lo hizo público a través de una campaña que buscaba apoyo para su tratamiento, en medio de la escasez de recursos médicos en Venezuela.

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    Josemith logró superar la enfermedad en 2018 y 2019, pero en febrero de 2021 anunció que el cáncer había regresado con metástasis en la pelvis, complicando gravemente su salud.

    Ante esta situación, tomó la decisión de que su hijo se trasladara a México para vivir con su padre, preocupada por no poder acompañarlo.

    Ahora, casi cinco años después de su muerte, el fallecimiento reciente del adolescente ha causado gran impacto, aunque no hay detalles oficiales sobre la causa.

    SOBRE EL AUTOR:
    Luto en la TV: Falleció hijo de recordada conductora a los 14 años luego que murió su madre por cáncer
    Saraí Pachas

    Periodista especializada en actualidad, tendencias y entretenimiento. Subcoordinadora web de Wapa. Bachiller en Periodismo en la Universidad Inca Garcilaso de la Vega. Interesada en temas relacionados con moda, celebridades, estilo de vida, tendencias, coyuntura nacional, etc.

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