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Darinka Ramírez se defiende y asegura que la información difundida por 'Peluchín' favorecía a Farfán

Darinka Ramírez aclaró quién le regaló la cartera Louis Vuitton valorizada en miles de soles y lanzó una dura acusación contra Jefferson Farfán.

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    Darinka Ramírez se defiende y asegura que la información difundida por 'Peluchín' favorecía a Farfán
    Darinka Ramírez salió a defenderse de los ataques de Farfán.
    Darinka Ramírez se defiende y asegura que la información difundida por 'Peluchín' favorecía a Farfán

    La tensión entre Darinka Ramírez y Jefferson Farfán volvió a encenderse luego de que saliera a la luz una lujosa compra realizada por la influencer en una reconocida tienda del Jockey Plaza. El tema rápidamente explotó en redes sociales debido a que ocurrió en medio de las disputas públicas por la manutención de la hija que ambos tienen en común.

    Lo que parecía ser una simple salida terminó convirtiéndose en un nuevo foco de críticas y especulaciones en torno al conflicto entre la expareja.

    Darinka Ramírez aclara origen de exclusiva cartera de lujo

    La polémica se desató después de que Rodrigo González revelara en televisión que vio a Darinka realizando compras en una boutique de Louis Vuitton. Según comentó el conductor, la influencer habría adquirido una cartera valorizada en más de S/7 mil, situación que generó debate entre los usuarios.

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    Muchos cuestionaron cómo la joven podía realizar este tipo de gastos mientras mantiene desacuerdos públicos con Jefferson Farfán por la pensión de su hija. Sin embargo, otros defendieron su derecho a manejar libremente su dinero y sus asuntos personales.

    Ante el revuelo mediático, Darinka decidió pronunciarse en una entrevista con 'Magaly TV: la firme' y aclaró que el accesorio no fue comprado con dinero relacionado con la manutención de la menor.

    "Si mi pareja quiere hacerme un regalo por el Día de la Madre.... (Que ella reclame por los derechos de su hija) no tiene nada que ver", expresó tajantemente.

    La influencer aseguró que la cartera fue un obsequio de su actual pareja, padre de su segunda hija, y negó que tenga relación con el proceso legal que enfrenta con el exfutbolista.

    Darinka lanza fuerte acusación tras difusión de la información

    Luego de que la noticia se viralizara, Darinka dejó entrever que la exposición pública de la compra no habría sido casual. Durante su conversación con Magaly Medina, insinuó que alguien cercano a Jefferson Farfán habría filtrado el dato con una intención específica.

    "Esa información fue mandada para que la anexe su amigo (Jefferson Farfán)", afirmó.

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    Sus declaraciones aumentaron aún más la tensión alrededor del conflicto, que en las últimas semanas se ha intensificado por la difusión de documentos vinculados a la manutención de la menor.

    La influencer también mostró su molestia frente a las acciones tomadas por el exseleccionado nacional y no dudó en cuestionar su actitud durante todo el proceso legal.

    "Si te digo lo que yo pienso es que es una persona ridícula, además, mezquino", manifestó visiblemente incómoda.

    Pese a la controversia, Darinka insiste en separar completamente su vida sentimental y sus regalos personales del proceso judicial que mantiene con Farfán, y asegura que continuará defendiendo los derechos de su hija.

    SOBRE EL AUTOR:
    Darinka Ramírez se defiende y asegura que la información difundida por 'Peluchín' favorecía a Farfán
    Saraí Pachas

    Periodista especializada en actualidad, tendencias y entretenimiento. Subcoordinadora web de Wapa. Bachiller en Periodismo en la Universidad Inca Garcilaso de la Vega. Interesada en temas relacionados con moda, celebridades, estilo de vida, tendencias, coyuntura nacional, etc.

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