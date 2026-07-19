Sismo de 5.1 en Junín: IGP explica por qué causó una tragedia pese a su moderada magnitud

Un sismo de magnitud 5.1 en Junín dejó cinco muertos y decenas de heridos, además de más de 300 damnificados, generando preocupación a nivel nacional ante sus graves consecuencias.

Un sismo de magnitud 5.1 registrado en la región Junín dejó un saldo devastador que ha causado preocupación a nivel nacional. A pesar de no tratarse de un movimiento telúrico de gran magnitud, el evento provocó la muerte de cinco personas, decenas de heridos y más de 300 damnificados, según los reportes oficiales.

La magnitud del impacto llevó a muchos ciudadanos a preguntarse por qué un temblor de estas características ocasionó consecuencias tan graves. Frente a ello, especialistas del Instituto Geofísico del Perú (IGP) explicaron los factores que contribuyeron a que el fenómeno terminara convirtiéndose en una tragedia.

¿Por qué el sismo de 5.1 provocó tantos daños en Junín?

De acuerdo con Hernando Tavera, presidente del IGP, uno de los principales factores que agravó los efectos del movimiento sísmico fue la poca profundidad a la que se produjo. Además, las características de las viviendas ubicadas en las zonas afectadas también influyeron en la magnitud de los daños registrados.

El especialista señaló que gran parte de las edificaciones de la zona están construidas con materiales tradicionales como adobe y quincha, estructuras que suelen presentar una mayor vulnerabilidad frente a los movimientos sísmicos.

“Es un evento sísmico que ha ocurrido a una profundidad menor a 20 kilómetros y el daño, tras las evaluaciones primarias, ha sido basicamente en viviendas precarias que son construidas con el material típico de la zona y que han colapsado total o parcialmente y eso ha generado en personas heridas o afectadas físicamente”, indicó Tavera.

El experto explicó que la combinación entre un sismo superficial y construcciones poco resistentes generó condiciones propicias para que se produjeran derrumbes y afectaciones severas en diversas localidades de la región.

IGP advierte sobre la actividad sísmica en la zona andina de Junín

El presidente del IGP recordó que el territorio peruano se encuentra en una zona altamente sísmica debido a su ubicación dentro del denominado Cinturón de Fuego del Pacífico. En el caso específico de Junín, destacó la presencia del sistema de fallas geológicas de Huaytapallana, una estructura que históricamente ha generado movimientos telúricos importantes.

“Vivimos en un país dinámicamente activo, construido su territorio por sismos y en la zona andina de la región Junín prevalece el sistema de fallas del Huaytapallana, que ya en el pasado, en el año 1969, por ejemplo, dio origen a dos eventos sísmicos de magnitud cercanos a 6.0″, explicó.

Asimismo, detalló que el reciente movimiento se produjo por la reactivación de una parte de dicho sistema de fallas geológicas.

“Lo que ha ocurrido ayer es que un ramallo, una parte de este sistema de fallas se ha reactivado y ha generado un evento de magnitud 5.1, cuyo epicentro fue muy cerca de la localidad de Chupaca, cercano al área de Chongos Bajo, donde se ha generado el mayor tipo de daño”, añadió.

Finalmente, Tavera enfatizó que los efectos de un sismo no dependen únicamente de la magnitud, sino también de las características del terreno y de la calidad de las edificaciones.