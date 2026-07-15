Federico Salazar se conmovió profundamente junto a su hijo José María Salazar , quien es de su primer matrimonio con Carol Núñez. Su hija también se pronunció.

El periodista Federico Salazar atrajo la atención del público tras pasar un momento entretenido en YouTube con Verónica Linares, donde ella habló sobre los rumores que los rodean. Recientemente, el conductor de noticias emocionó a sus seguidores al abrirse emocionalmente junto a uno de sus hijos mayores, José María Salazar, fruto de su primer matrimonio con Carol Núñez.

¿Qué motivó el llanto de Federico Salazar junto a su hijo José María Salazar y cuál fue la reacción de su hija con Katia Condos?

En su cuenta oficial de Instagram, Federico Salazar subió una fotografía en la que se le ve abrazando a su hijo José María Salazar durante su ceremonia de graduación. La imagen reflejó el cariño y orgullo que existe entre ellos.

“Abrazo gigante con mi hijo José María Salazar Núñez, en su graduación, al obtener la Maestría de Estudios Culturales, en la Pontificia Universidad Católica del Perú. Al punto del llanto y casi la convulsión. Gracias, José por tanto! Estoy muy orgulloso, pero sobre todo te amo con toda el alma!”, escribió el periodista.

Federico Salazar expone su orgullo por su hijo tras importante logro.

En respuesta, Tilsa Salazar, hija mayor de Katia Condos, reaccionó a la publicación de su padre y mostró también su alegría por el logro de su medio hermano. “Qué orgullo más grande para la familia!!!!!”, comentó, lo que reflejó la unión familiar.

Federico Salazar sorprende con comentario sobre Verónica Linares durante transmisión en vivo

Recientemente, Federico Salazar vivió un momento divertido con Verónica Linares en el streaming 'La Linares'. El suceso comenzó cuando el influencer Chiquiwilo hizo un comentario sobre el periodista y dijo que estaba "más desenfadado" en esta nueva fase, lo que condujo a una respuesta inesperada de Salazar.