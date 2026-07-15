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Federico Salazar se QUIEBRA frente a su hijo José María y su hija decide pronunciarse: ¿Qué sucedió?

Federico Salazar se conmovió profundamente junto a su hijo José María Salazar, quien es de su primer matrimonio con Carol Núñez. Su hija también se pronunció.

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    Federico Salazar se QUIEBRA frente a su hijo José María y su hija decide pronunciarse: ¿Qué sucedió?
    Federico Salazar se emocionó en ceremonia de graduación de su hijo. | Composición Wapa
    Federico Salazar se QUIEBRA frente a su hijo José María y su hija decide pronunciarse: ¿Qué sucedió?

    El periodista Federico Salazar atrajo la atención del público tras pasar un momento entretenido en YouTube con Verónica Linares, donde ella habló sobre los rumores que los rodean. Recientemente, el conductor de noticias emocionó a sus seguidores al abrirse emocionalmente junto a uno de sus hijos mayores, José María Salazar, fruto de su primer matrimonio con Carol Núñez.

    ¿Qué motivó el llanto de Federico Salazar junto a su hijo José María Salazar y cuál fue la reacción de su hija con Katia Condos?

    En su cuenta oficial de Instagram, Federico Salazar subió una fotografía en la que se le ve abrazando a su hijo José María Salazar durante su ceremonia de graduación. La imagen reflejó el cariño y orgullo que existe entre ellos.

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    Abrazo gigante con mi hijo José María Salazar Núñez, en su graduación, al obtener la Maestría de Estudios Culturales, en la Pontificia Universidad Católica del Perú. Al punto del llanto y casi la convulsión. Gracias, José por tanto! Estoy muy orgulloso, pero sobre todo te amo con toda el alma!”, escribió el periodista.

    Federico Salazar expone su orgullo por su hijo tras importante logro.
    Federico Salazar expone su orgullo por su hijo tras importante logro.

    En respuesta, Tilsa Salazar, hija mayor de Katia Condos, reaccionó a la publicación de su padre y mostró también su alegría por el logro de su medio hermano. “Qué orgullo más grande para la familia!!!!!”, comentó, lo que reflejó la unión familiar.

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    Federico Salazar sorprende con comentario sobre Verónica Linares durante transmisión en vivo

    Recientemente, Federico Salazar vivió un momento divertido con Verónica Linares en el streaming 'La Linares'. El suceso comenzó cuando el influencer Chiquiwilo hizo un comentario sobre el periodista y dijo que estaba "más desenfadado" en esta nueva fase, lo que condujo a una respuesta inesperada de Salazar.

    Federico afirmó que en otras plataformas tenía más libertad para hablar y, entre risas, mencionó que su compañera Verónica Linares lo "contenía". La periodista, sorprendida, le replicó en tono humorístico por hablar a sus espaldas, recordando que él había dicho que hablaba mucho. Sin perder la chispa, Salazar replicó: "No, además, yo no dije mucho. Yo dije muchísimo", demostrando la buena química entre ambos.

    SOBRE EL AUTOR:
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    Saraí Pachas

    Periodista especializada en actualidad, tendencias y entretenimiento. Subcoordinadora web de Wapa. Bachiller en Periodismo en la Universidad Inca Garcilaso de la Vega. Interesada en temas relacionados con moda, celebridades, estilo de vida, tendencias, coyuntura nacional, etc.

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