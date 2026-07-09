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Verónica Linares NO CALLA MÁS tras ser señalada por separación de Federico Salazar y Katia Condos

Frente a Federico Salazar, Verónica Linares rompió su silencio y se defendió. Los rumores incluso afectaron a su esposo.

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    Verónica Linares NO CALLA MÁS tras ser señalada por separación de Federico Salazar y Katia Condos
    Katia Condos y Federico Salazar, y Verónica Linares
    Verónica Linares NO CALLA MÁS tras ser señalada por separación de Federico Salazar y Katia Condos

    La reconocida periodista Verónica Linares ha decidido por fin romper su silencio respecto a las especulaciones que la vinculaban con la ruptura entre Federico Salazar y Katia Condos. Esta dupla, emblemática en la farándula nacional, comunicó su separación tras más de 30 años de matrimonio, lo que desencadenó una serie de rumores sobre la vida privada del presentador.

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    Durante su pódcast 'La Linares', la comunicadora compartió por primera vez cómo estos comentarios la afectaron y también alcanzaron a su esposo.

    Indignación de Verónica Linares ante rumores sobre separación de pareja mediática

    Este tema surgió en una edición de 'La Linares', con la participación de Federico Salazar y el youtuber Chiquiwilo. Mientras dialogaban acerca de las calumnias que Salazar enfrentó tras su separación de Katia Condos, Verónica recordó las conjeturas que la vinculaban con su colega de 'América Noticias'.

    Al narrar lo sucedido, Linares destacó que la ruptura generó titulares sin fundamento que la incluían a ella, lo que le causó sorpresa por la cantidad de comentarios sobre su vida personal y la de su esposo. “Cuando Federico pasó por esa separación, que fue un tiempo complicado y doloroso, comenzaron a circular muchas noticias sobre Federico, mi esposo, y yo. Me quedé pensando: ‘La gente está desquiciada’”, dijo.

    Verónica compartió que algunos medios prestigiosos publicaron portadas con su imagen y la de su esposo. En este contexto, su hermana, que es abogada, le propuso tomar acciones legales, aunque ella decidió no proceder. Aun así, señaló que su esposo, Alfredo, un abogado ajeno al mundo del espectáculo, apareció en diversas plataformas.

    Más adelante, Linares admitió que era la primera ocasión en que respondía de manera directa a las sospechas de un vínculo con Salazar. Fue entonces cuando leyó uno de los titulares en línea que afirmaba que ella había desestabilizado el matrimonio de Federico con una “advertencia letal”. Este ejemplo le hizo ver cómo un titular podía hacer pensar a la gente que ella fue responsable de la separación de Salazar y Katia. “¿Qué es lo que la gente concluye de ahí?: ‘Ah, Verónica es la otra’”, reflexionó.

    Finalmente, la periodista subrayó que entre ellos existe una relación amistosa que incluye a sus familiares. “Alfredo es amigo de Federico. Mi esposo y Federico comparten muchas afinidades: mis hijos adoran a Federico”, manifestó. Aunque mencionó que Antonia, su hija menor, experimenta celos hacia el conductor, Linares dejó claro el fuerte lazo que los une.

    SOBRE EL AUTOR:
    Verónica Linares NO CALLA MÁS tras ser señalada por separación de Federico Salazar y Katia Condos
    Omar Moller

    Periodista especializado en actualidad, tendencias y entretenimiento. Editor web de Wapa.pe. Licenciado en Periodismo en la Universidad Jaime Bausate y Meza. Interesado en temas relacionados con farándula, celebridades, tendencias, coyuntura nacional, etc.

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