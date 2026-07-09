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Ariel Bracamonte revela que estuvo clínicamente muerto tras un accidente y vio a su madre Myriam Fefer: Esto le dijo

Ariel Bracamonte compartió el diálogo que tuvo con su pareja antes de ser reanimado por los médicos tras un accidente grave.

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    Ariel Bracamonte revela que estuvo clínicamente muerto tras un accidente y vio a su madre Myriam Fefer: Esto le dijo
    Ariel Bracamonte regresa a Perú para conocer quién mandó a asesinar a su madre. Foto: Composición LR/Captura/YouTube
    Ariel Bracamonte revela que estuvo clínicamente muerto tras un accidente y vio a su madre Myriam Fefer: Esto le dijo

    Ariel Bracamonte ha regresado a Perú después de 13 años con el propósito de reabrir la investigación del asesinato de su madre, la empresaria Myriam Fefer. Con este fin, ha decidido lanzar un podcast que se publicará próximamente, donde revelará detalles hasta ahora desconocidos sobre el caso y continuará su búsqueda de justicia.

    Entre sus planes está dialogar con personas que intervinieron en el proceso, entre ellas su hermana Eva Bracamonte y Liliana Castro Mannarelli, expareja de Eva. Asimismo, el entrenador y nutricionista sorprendió al revelar un aspecto desconocido de su propia vida.

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    Bracamonte confesó que estuvo clínicamente "muerto" por unos segundos luego de sufrir un atropello y que los médicos lo revivieron después. Durante ese momento en que estuvo "sin vida", afirmó haber visto a su madre fallecida.

    Visión de Myriam Fefer tras su experiencia cercana a la muerte

    Ariel Bracamonte, de 36 años, recordó el accidente que cambió su perspectiva. Detalló cómo fue atropellado mientras caminaba por la calle y cómo fue asistido de inmediato por su esposo. El impacto fue tal que "murió" brevemente.

    “Un día me atropellaron; tengo la cicatriz como prueba. Me desangré en el pavimento, mi esposo venía tres autos atrás, me estaba esperando. El vehículo no frenó en la señal y sucumbí por unos segundos,” contó Ariel en conversación con Perú21.

    Relató también la plática que sostuvo con su cónyuge, quien le explicó que, antes de ser revivido, mencionó a su madre, Myriam Fefer. “Mi esposo dijo: ‘Corrí hacia ti, te encontré con los ojos cerrados, pronunciaste ‘¡Mamá!’, sonreíste con una paz enorme y luego te fuiste. Los paramédicos llegaron, te reanimaron, te llevaron al hospital, te pusieron un collarín y estabilizaron tu columna antes de traerte de vuelta'”, compartió.

    Ariel Bracamonte sigue en busca de respuestas sobre el asesinato de su madre

    A pesar de que el caso se cerró hace años, Ariel Bracamonte sostiene su derecho a descubrir quién fue responsable de la muerte de su madre, Myriam Fefer. “Como hijo, merezco saber quién asesinó a mi mamá. Ahora no me atrevo a señalar a mi hermana (Eva Bracamonte),” comentó, al mostrar una postura más cautelosa al referirse a los implicados.

    Asegura que su actual estadía en Perú y la creación del nuevo podcast, con el que pretende indagar en el homicidio, no buscan ni la fama ni la atención mediática. “No me importan los seguidores, pero quiero que se conozca la verdad, ya que hay una diferencia entre lo que difunden los medios y lo que uno vive en carne propia, no solo enfrentando un asesinato sino también a un sistema judicial ineficiente,” concluyó.

    SOBRE EL AUTOR:
    Ariel Bracamonte revela que estuvo clínicamente muerto tras un accidente y vio a su madre Myriam Fefer: Esto le dijo
    Omar Moller

    Periodista especializado en actualidad, tendencias y entretenimiento. Editor web de Wapa.pe. Licenciado en Periodismo en la Universidad Jaime Bausate y Meza. Interesado en temas relacionados con farándula, celebridades, tendencias, coyuntura nacional, etc.

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