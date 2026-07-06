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DRÁSTICO GIRO | Ariel Bracamonte tomó INSÓLITA MEDIDA con su apellido tras regresar a Perú para buscar al asesino de su MADRE

Ariel Bracamonte, el hijo menor de Myriam Fefer, cambia su apellido y revela una inesperada razón a 20 años del asesinato que conmocionó a su familia.

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    DRÁSTICO GIRO | Ariel Bracamonte tomó INSÓLITA MEDIDA con su apellido tras regresar a Perú para buscar al asesino de su MADRE
    Ariel Bracamonte tomó drástica medida con su apellido
    DRÁSTICO GIRO | Ariel Bracamonte tomó INSÓLITA MEDIDA con su apellido tras regresar a Perú para buscar al asesino de su MADRE

    A su regreso a Perú, Ariel Bracamonte impactó al público en el programa 'Sin rodeos', conducido por Milagros Leiva, al anunciar un cambio significativo en su identidad relacionado con el asesinato de su madre, Myriam Fefer, ocurrido hace 20 años.

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    Ariel Bracamonte modifica su apellido por una razón inesperada vinculada a la tragedia familiar

    Han pasado dos décadas desde el asesinato de Myriam Fefer y Ariel Bracamonte ha regresado a Perú con el objetivo de esclarecer quién fue el autor intelectual de este crimen, que ocurrió en 2006 en su propia casa.

    Se conoce que Eva Bracamonte, su hermana mayor, fue encarcelada durante tres años tras ser acusada del asesinato, aunque no se ha identificado al culpable real.

    Durante el proceso, el nombre de Marco Antonio Bracamonte Mantilla, exesposo de la empresaria, surgió públicamente mientras defendía a su hija y desafiaba a su hijo menor, lo que incrementó el conflicto familiar. Debido a ello, Ariel, ahora de 37 años, decidió cambiar su apellido y distanciarse de su padre, tras vivir varios años en EE. UU.

    En su entrevista con Milagros Leiva, expresó su deseo de ser conocido por su nuevo nombre completo: Ariel Fefer, y manifestó su profundo resentimiento hacia su progenitor.

    "Ahora, legalmente soy Ariel Fefer, tanto en Perú como en Estados Unidos, ya no soy Bracamonte", reveló, causando asombro en la presentadora.

    Al preguntarle las razones de su decisión, Ariel denunció la existencia de correos electrónicos falsificados que intentaban inculparlo como la última persona en ver con vida a la empresaria. También criticó duramente la ausencia de su padre en su vida.

    "Poseo pruebas del video donde mi padre fabricaba estos correos para que pareciera culpable de asesinato... Manipuló evidencias y las usó en el juicio. Además, jamás fue un verdadero padre, nunca se ocupó de mí ni cumplió con sus obligaciones", concluyó Ariel, y prometió más detalles en su futuro pódcast.

    SOBRE EL AUTOR:
    DRÁSTICO GIRO | Ariel Bracamonte tomó INSÓLITA MEDIDA con su apellido tras regresar a Perú para buscar al asesino de su MADRE
    Omar Moller

    Periodista especializado en actualidad, tendencias y entretenimiento. Editor web de Wapa.pe. Licenciado en Periodismo en la Universidad Jaime Bausate y Meza. Interesado en temas relacionados con farándula, celebridades, tendencias, coyuntura nacional, etc.

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