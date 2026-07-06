Ariel Bracamonte , el hijo menor de Myriam Fefer , cambia su apellido y revela una inesperada razón a 20 años del asesinato que conmocionó a su familia.

A su regreso a Perú, Ariel Bracamonte impactó al público en el programa 'Sin rodeos', conducido por Milagros Leiva, al anunciar un cambio significativo en su identidad relacionado con el asesinato de su madre, Myriam Fefer, ocurrido hace 20 años.

Ariel Bracamonte modifica su apellido por una razón inesperada vinculada a la tragedia familiar

Han pasado dos décadas desde el asesinato de Myriam Fefer y Ariel Bracamonte ha regresado a Perú con el objetivo de esclarecer quién fue el autor intelectual de este crimen, que ocurrió en 2006 en su propia casa.

Se conoce que Eva Bracamonte, su hermana mayor, fue encarcelada durante tres años tras ser acusada del asesinato, aunque no se ha identificado al culpable real.

Durante el proceso, el nombre de Marco Antonio Bracamonte Mantilla, exesposo de la empresaria, surgió públicamente mientras defendía a su hija y desafiaba a su hijo menor, lo que incrementó el conflicto familiar. Debido a ello, Ariel, ahora de 37 años, decidió cambiar su apellido y distanciarse de su padre, tras vivir varios años en EE. UU.

En su entrevista con Milagros Leiva, expresó su deseo de ser conocido por su nuevo nombre completo: Ariel Fefer, y manifestó su profundo resentimiento hacia su progenitor.

"Ahora, legalmente soy Ariel Fefer, tanto en Perú como en Estados Unidos, ya no soy Bracamonte", reveló, causando asombro en la presentadora.

Al preguntarle las razones de su decisión, Ariel denunció la existencia de correos electrónicos falsificados que intentaban inculparlo como la última persona en ver con vida a la empresaria. También criticó duramente la ausencia de su padre en su vida.