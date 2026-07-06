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Christian Cueva y Pamela López nuevamente JUNTOS: Detalle en CUMPLEAÑOS DE SU HIJA confirmaría todo

Pamela López solicitó a Christian Cueva una gran celebración para su hija de 12 años. 'Aladino' y Fabiana exponen la sencilla celebración que sorprendió a todos. ¿Unidos como familia?

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    Pamela López y Christian Cueva
    Christian Cueva y Pamela López nuevamente JUNTOS: Detalle en CUMPLEAÑOS DE SU HIJA confirmaría todo

    El pasado 6 de julio, Pamela López y Christian Cueva sorprendieron al celebrar el cumpleaños número 12 de su hija mayor. La animadora de eventos previamente había solicitado 16.000 soles a Cueva, suma que él aparentemente habría gastado en otra fiesta, para realizar una celebración conjunta para su princesa. ¿Finalmente festejaron como una verdadera familia?

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    Reunión sencilla de Cueva y López expone la celebración de su hija mayor

    Después de la fiesta de Pamela Franco, se especulaba sobre cómo conmemoraría Christian Cueva el cumpleaños de su hija mayor este 6 de julio.

    Fue López quien propuso que ambos contribuyeran con 16.000 soles cada uno, cantidad que se usó en la orquesta de la otra celebración, para organizar una gran fiesta para su hija, después de dos años sin compartir con su padre.

    A pesar de la percepción de que Cueva no aceptaría, porque prefiere mantener en privado sus acciones por sus hijos, las redes sociales se revolucionaron por ciertas publicaciones.

    Inicialmente, Fabiana, la hija mayor de López, mostró una celebración sencilla realizada a la medianoche en la casa materna, con una pequeña torta y las velas correspondientes. Planteó, a su vez, un adelanto de la próxima fiesta preparada para su hermana: “Con la expresión de: WTF. Y la intención de: haré mi fiesta de Victoria Secret. Te amo, amor de mi vida”, compartió.

    Aunque no se vio a Christian Cueva, la mañana del mismo día, 'Aladino' sorprendió con un mensaje y una foto junto a su hija, lo que reveló un detalle especial. ¿Celebró con Pamela López y el resto de los niños?

    Ambos aparecieron con la misma torta con la que habían celebrado la noche anterior. Posiblemente, él la llevó para la reunión íntima previa al nuevo año de su hija.

    Christian Cueva y Pamela López celebran a su hija mayor juntos en reunión sencilla
    Christian Cueva y Pamela López celebran a su hija mayor juntos en reunión sencilla

    Esto despertó preguntas sobre si finalmente ocurrió el esperado reencuentro de Cueva y Pamela López como copadres en un cumpleaños. Las imágenes del evento fueron difundidas en redes sociales. Además, todos esperan la fiesta prometida a la menor, con la posible presencia del novio de Pamela Franco.

    SOBRE EL AUTOR:
    Christian Cueva y Pamela López nuevamente JUNTOS: Detalle en CUMPLEAÑOS DE SU HIJA confirmaría todo
    Omar Moller

    Periodista especializado en actualidad, tendencias y entretenimiento. Editor web de Wapa.pe. Licenciado en Periodismo en la Universidad Jaime Bausate y Meza. Interesado en temas relacionados con farándula, celebridades, tendencias, coyuntura nacional, etc.

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