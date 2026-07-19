Sismo en Junín: sobreviviente relata cómo quedó atrapado entre los escombros mientras aumentan los daños en la región

El sismo de magnitud 5.1 en Junín dejó cinco fallecidos y cientos de damnificados. Sobrevivientes relataron los dramáticos momentos vividos y denunciaron intentos de saqueo en las zonas afectadas.

Sismo en Junín deja 5 fallecidos y más de 300 familias damnificadas, causando graves daños y emergencia en la región.

Sismo en Junín deja 5 fallecidos y más de 300 familias damnificadas, causando graves daños y emergencia en la región.

La emergencia provocada por el sismo de magnitud 5.1 que remeció la región Junín continúa dejando un panorama crítico. El movimiento telúrico ha cobrado la vida de cinco personas y ha dejado a cientos de familias sin vivienda, mientras los equipos de rescate y las autoridades trabajan en la atención de los damnificados.

Entre los testimonios más impactantes se encuentra el de un vecino de Chongos Bajo, quien permaneció atrapado bajo los restos de su vivienda hasta ser rescatado por sus familiares y vecinos.

Damnificado recuerda los minutos de angustia tras el derrumbe de su casa

El ciudadano contó que no logró salir antes de que la estructura colapsara, aunque pudo protegerse parcialmente para evitar lesiones más graves. Permaneció consciente durante varios minutos hasta que escucharon sus pedidos de ayuda.

"Todo me ha aplastado. Me ha enterrado. Había una parte donde pude respirar y pedir auxilio. Mis vecinos me ayudaron, mi padre y mi cuñado. Me dijeron que no tengo nada, que tengo contusiones y golpes. Me recetaron pastillas y ampollas para el dolor (...)", declaró a Latina.

Como él, decenas de residentes resultaron heridos o perdieron por completo sus viviendas tras el fuerte movimiento sísmico.

Residentes denuncian intentos de saqueo mientras esperan mayor apoyo

Además de enfrentar la destrucción de sus hogares, vecinos de Chongos Bajo denunciaron que personas ajenas a la comunidad habrían intentado ingresar a las viviendas afectadas para sustraer pertenencias en medio de la emergencia.

"Es la casa de una familia. Estaban enterrados, estaban heridos. Están en el hospital y aquí toda la casita tenía segundo piso. Todo lo han perdido (...) dos personas heridas. Gracias a Dios los han sacado. Queremos un apoyo que vengan las autoridades para que se hagan presentes (...) Gracias a quienes están viniendo. Hay personas que han querido saquear, que están robando. Necesitamos a la policía para que apoye a este pueblo", manifestó otro poblador.

Frente a esta situación, los residentes solicitaron reforzar la presencia policial para resguardar las zonas más afectadas.

Indeci informa sobre la atención a las familias afectadas

El jefe del Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci), Luis Vásquez, confirmó que el balance oficial registra cinco fallecidos y cientos de personas perjudicadas por el desastre.

"A la fecha se ha confirmado el fallecimiento de cinco personas. Tenemos también viviendas destruidas que se están evaluando, así como viviendas afectadas. Hay también familias damnificadas. En tanto, está trabajando ahí el gobierno regional, los elementos de primera respuesta, como la Dirección Desconcentrada también de Junín de Indeci se encuentran en la zona", señaló.

Asimismo, indicó que brigadas del Cuerpo General de Bomberos, la Policía Nacional y efectivos del Ejército participan en las labores de rescate, evaluación de daños y atención a la población.

Respecto a la asistencia humanitaria, precisó: "hay damnificados que se encuentran en la Plaza de Armas, en el centro poblado de Pumpuya (...) Se les ha entregado carpas, el gobierno regional, frazadas. Son más o menos 300 personas que también en un área común a los cuales se les está asistiendo porque están en tiempo de helada ahorita ahí en Huancayo".