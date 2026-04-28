Marina Mora impulsa el skincare como clave de bienestar.

Mamás blogueras y creadoras de contenido participaron en una experiencia enfocada en el cuidado de la piel como herramienta de bienestar, seguridad personal y proyección en entornos digitales.

En un contexto donde la belleza evoluciona hacia una visión más integral, la empresaria y experta en imagen Marina Mora reunió a mamás blogueras y creadoras de contenido en el exclusivo 'Glow Up Day', una experiencia enfocada en promover la educación en el cuidado de la piel como herramienta de bienestar y seguridad personal.

El evento congregó a influyentes voces digitales en una jornada que combinó aprendizaje, experiencia y conexión social, con énfasis en el skincare como un elemento clave en la construcción de una imagen auténtica y coherente en redes sociales.

Durante la actividad, las asistentes participaron en una completa 'Skin Care Experience', donde adquirieron herramientas prácticas para el cuidado de la piel y entendieron su impacto en la proyección personal.

“Cuidar la piel no es un tema superficial, es una forma de bienestar y de seguridad personal. Cuando una mujer se siente bien con su piel, comunica distinto, se muestra con más confianza y conecta mejor con su entorno”, señaló Mora.

Este enfoque responde a una tendencia creciente en la industria de la belleza, donde el cuidado personal se vincula directamente con la autoestima, la salud emocional y la autenticidad en entornos digitales.

Influencia digital con propósito

Uno de los ejes principales del 'Glow Up Day' fue el rol de las creadoras de contenido como agentes de influencia. En un ecosistema digital donde las recomendaciones impactan en miles de personas, la responsabilidad del mensaje es clave.

“Hoy las mamás blogueras tienen una voz muy poderosa. No solo comparten contenido, también educan e inspiran. Por eso es fundamental que lo que transmitan esté basado en información real, hábitos saludables y una relación consciente con su imagen”, destacó.

La jornada también incluyó espacios de networking, un bar móvil y una propuesta gastronómica, lo que generó un ambiente propicio para la interacción y la creación de contenido orgánico y colaborativo.

Como parte de la experiencia, las asistentes recibieron kits especializados de skincare y beneficios exclusivos, con lo que se reforzó el acceso a herramientas concretas de cuidado personal.

Un mensaje que trasciende

Más allá del evento, la iniciativa busca generar un impacto sostenible en las comunidades digitales.

“No se trata solo de lo que pasa en el evento, sino de lo que sucede después. Queremos que cada participante se convierta en una multiplicadora de este mensaje y genere un impacto positivo en más mujeres”, enfatizó Mora.