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Jota Benz responde contundente a Angie Arizaga tras comentario sobre posible infidelidad: "Yo tampoco..."

Jota Benz optó por responder firmemente luego de oír la opinión de Angie Arizaga respecto a cómo reaccionaría ante una infidelidad. ¿Qué le dijo él?

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    Jota Benz responde contundente a Angie Arizaga tras comentario sobre posible infidelidad: "Yo tampoco..."
    Jota Benz responde contundente a Angie Arizaga tras comentario sobre posible infidelidad
    Jota Benz responde contundente a Angie Arizaga tras comentario sobre posible infidelidad: "Yo tampoco..."

    Angie Arizaga provocó diversas reacciones al hablar sinceramente sobre su postura si Jota Benz le fuera infiel, dejando claro que no lo perdonaría. Ahora, el ex participante de reality ha decidido abordar el comentario de su pareja, respondiendo contundentemente durante una entrevista.

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    Jota Benz responde claramente a Angie Arizaga sobre la posibilidad de una infidelidad

    Durante un diálogo en Radio La Zona, Jota Benz se mostró sorprendido ante lo que su novia Angie Arizaga mencionó acerca de su relación. Respecto a la decisión de ella de no perdonar una infidelidad, él también manifestó que no lo pasaría por alto. “Esa respuesta me parece muy adecuada, ya que yo tampoco perdonaría una infidelidad”, afirmó contundentemente.

    Es relevante recordar que la empresaria peruana planteó una postura seria sobre el tema del engaño. “En verdad le he dicho que puede hacer lo que quiera, somos totalmente libres en la relación, pero con respeto. Le pregunté: ‘Amor, ¿irías?’ (a una despedida de soltero) y me respondió que no, eso ya me basta”, comentó.

    Es importante mencionar que Jota Benz aclaró que no asistiría a una despedida de soltero como lo hicieron sus amigos Said Palao y Mario Irivarren. “Jamás lo haría, no creo en ese tipo de fiestas”, declaró en la entrevista radial.

    Jota Benz revela el ultimátum de Angie Arizaga

    A comienzos del año, Jota Benz compartió un aspecto interesante sobre su propuesta de matrimonio a Angie Arizaga durante una conversación en Radio La Zona. El influencer expresó con emoción que Angie, en tono de broma, le había dado un plazo: debía ofrecerle el anillo antes de los cinco años de relación. "Siempre me decía: '5 años como máximo, tu límite es 5 años'. Entiendo que lo decía de manera divertida, pero me agrada escuchar lo que dice mi pareja", relató.

    Aunque tenía previsto hacer la propuesta a Angie el 31 de diciembre, Jota Benz admitió que las circunstancias lo llevaron a adelantar el momento. "Le sugerí: 'Qué tal si vamos a tomarnos fotos por la noche en el Coliseo', porque las luces nunca se apagan... Nunca había estado tan nervioso en mi vida", confesó, señalando que al arrodillarse le faltaron las palabras.

    SOBRE EL AUTOR:
    Jota Benz responde contundente a Angie Arizaga tras comentario sobre posible infidelidad: "Yo tampoco..."
    Omar Moller

    Periodista especializado en actualidad, tendencias y entretenimiento. Editor web de Wapa.pe. Licenciado en Periodismo en la Universidad Jaime Bausate y Meza. Interesado en temas relacionados con farándula, celebridades, tendencias, coyuntura nacional, etc.

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