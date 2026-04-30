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Digemid emite ALERTA SANITARIA y ordena retirar popular antibiótico y medicamento clave por PELIGRO CRÍTICO

NITROPRUCHYK 50 mg, es retirado del mercado por partículas visibles peligrosas. Indecopi insta a reportar riesgos.

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    Digemid emite ALERTA SANITARIA y ordena retirar popular antibiótico y medicamento clave por PELIGRO CRÍTICO
    Digemid emite ALERTA SANITARIA y ordena retirar popular antibiótico y medicamento
    Digemid emite ALERTA SANITARIA y ordena retirar popular antibiótico y medicamento clave por PELIGRO CRÍTICO

    El Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (Indecopi) informó sobre la retirada de ciertos medicamentos en Perú por medio del Sistema de Alertas de Consumo, causando inquietud entre pacientes y trabajadores de salud.

    La Digemid ha tomado acciones urgentes contra dos fármacos con problemas de calidad que podrían representar un peligro para los usuarios.

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    DUOCLAMOX 500 mg: Problemas de calidad en antibiótico

    La alerta sanitaria ordena el retiro y destrucción de lotes que no cumplieron los controles de calidad requeridos. Esto afecta tanto a las instituciones de salud como a los consumidores que adquirieron estos medicamentos en farmacias. Se sugiere examinar sus productos y evitar usarlos si están en los lotes afectados.

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    Se incluye el antibiótico DUOCLAMOX 500 mg, con el lote Z23-969 detectado con deficiencias en el ácido clavulánico, afectando su eficacia y seguridad. Se ha ordenado su retirada completa del mercado para prevenir su uso. Perteneciente a DIPHASAC S.A.C., la Digemid ha implementado canales de asesoramiento para el público.

    NITROPRUCHYK 50 mg: Partículas detectadas en solución

    Otro producto incluido en esta alerta es NITROPRUCHYK 50 mg, usado principalmente en hospitales para controlar la presión arterial en situaciones específicas. Se encontró que el lote 2124391A tenía partículas visibles en la solución inyectable, violando los estándares de calidad. Al administrarse por vía intravenosa, el riesgo es significativo, pues cualquier anomalía puede tener efectos inmediatos en el cuerpo.

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    Por lo cual, se ordenó su retirada como precaución. Se aconseja no utilizar el medicamento si pertenece al lote comprometido. Indecopi ha exhortado a comprobar los medicamentos en los hogares, detener su uso y ponerse en contacto con la Digemid. Además, recordó que se pueden reportar riesgos a través del Sistema de Alertas de Consumo.

    SOBRE EL AUTOR:
    Digemid emite ALERTA SANITARIA y ordena retirar popular antibiótico y medicamento clave por PELIGRO CRÍTICO
    Omar Moller

    Periodista especializado en actualidad, tendencias y entretenimiento. Editor web de Wapa.pe. Licenciado en Periodismo en la Universidad Jaime Bausate y Meza. Interesado en temas relacionados con farándula, celebridades, tendencias, coyuntura nacional, etc.

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