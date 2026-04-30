Horóscopo de HOY jueves 30 de abril del 2026 con Jhan Sandoval: las mejores predicciones para tu signo en amor, dinero y salud
Este jueves, Jhan Sandoval te ofrece un horóscopo revelador que promete darte una visión clara sobre lo que te espera. En esta guía, desglosaremos las predicciones para cada signo en áreas clave como el amor, el trabajo, la salud y las finanzas. Esta información te permitirá tomar decisiones informadas y prepararte para los eventos del día. ¿Tienes curiosidad por saber qué sorpresas trae el horóscopo de este jueves 30 de abril del 2026? No te pierdas nuestra cobertura completa y descubre cómo las estrellas pueden guiar tu camino este jueves. ¡Sigue leyendo para obtener todas las respuestas!
Horóscopo Aries hoy (marzo 21-abril 20)
No estás escuchando a un compañero al que le cuesta aceptar tu liderazgo. Si eres indiferente a sus ideas, actuaría de manera conflictiva y se desvincularía de tus proyectos. Sé más conciliador.
Horóscopo Tauro hoy (abril 21-mayo 21)
El miedo y la confusión quedaron atrás. Ahora tienes en claro cómo debes ejecutar tus proyectos y, gracias a las bases en las que te apoyarás, lograrás conseguir grandes objetivos. Día exitoso.
Horóscopo Géminis hoy (mayo 22-junio 21)
Tienes temor a que las cosas se frustren cuando falta tan poco para alcanzar tus objetivos. Mantén la calma, todo lo que tienes en mente se concretará con éxito. Recibes una propuesta para viajar.
Horóscopo Cáncer hoy (junio 22-julio 22)
Una persona inflexible y obstinada podría romper los lazos que la unen a ti por su falta de tolerancia. No te conviene perder el contacto; necesitas negociar y ceder para que todo continúe.
Horóscopo Leo hoy (julio 22-agosto 23)
No encuentras disposición para negociar con esa persona que te ha propuesto una alianza laboral y descartarás su oferta. No radicalices ni actúes impulsivamente. Escucha, todo puede cambiar.
Horóscopo Virgo hoy (agosto 24-septiembre 23)
Alguien que considera tener dominio sobre ti podría comprometerte a una carga laboral muy pesada que no debes permitir. Pon tus límites o, de lo contrario, el abuso podría continuar.
Horóscopo Libra hoy (septiembre 24-octubre 23)
Las dudas que tienes para actuar se relacionan con la falta de información. Necesitas investigar y contar con el apoyo de personas con más conocimiento. Busca ayuda y sabrás conducirte.
Horóscopo Escorpio hoy (octubre 24-noviembre 22)
Has estado paralizado por dudas, pero por fin llegan las respuestas que esperabas y la estrategia necesaria para actuar. Será un día de trabajo, pero con un plan claro con el que triunfarás.
Horóscopo Sagitario hoy (noviembre 23-diciembre 21)
Controla tu carácter y no consideres que esa persona, que parece pacífica, siempre tolerará tu comportamiento. Evita discutir; de lo contrario, surgirá una separación que no habías esperado.
Horóscopo Capricornio hoy (diciembre 22-enero 20)
Se concreta esa reunión en la que recibirás una oferta laboral con los beneficios económicos que esperabas. En el amor, esa persona es sensible e inmadura. Entiéndela y no la juzgues.
Horóscopo Acuario hoy (enero 21-febrero 19)
Esos proyectos que se han perdido te han generado cierta tristeza y esto te ha paralizado. Una amistad te hará entender que no puedes quedarte en ese estado. Reflexionarás y cambiarás.
Horóscopo Piscis hoy (20 de febrero-marzo 20)
No pierdas tiempo. Hay personas que aprovechan tu distracción para sacar ventajas y lograr las mismas metas que tú persigues. Esfuérzate y no te paralices. Solo así conseguirás tus objetivos.
Jhan Sandoval Horóscopo HOY
Jhan Sandoval se inició a la corta edad de 15 años en el mundo de la astrología y el tarotismo. Entre 2006 y 2014 se formó en la Escuela de Astrología Casa XI y el Centro Astrológico de Buenos Aires, CABA. En 2008 se inició como columnista del diario La República. Desde 2017, Jhan lee en vivo el tarot todos los lunes a las 7.50 a. m. en el programa 'Señales', que se transmite en el fanpage de Wapa.pe. Además, en nuestra página web publica el horóscopo semanal y predicciones cada día de la semana.
¿Qué signo soy de acuerdo con mi fecha de nacimiento?
Horóscopo de hoy de Jhan Sandoval. ¿Cuál es mi signo zodiacal? ¿Qué signo soy según mi fecha de nacimiento? Estas y otras preguntas tienen aquí una guía rápida basada en el cuadro de signos zodiacales. Cada signo se asocia con un periodo específico del año. Simplemente encuentra tu fecha de nacimiento en el rango correspondiente y descubre tu signo zodiacal.
Signos zodiacales por mes
|Signo Zodiacal
|Periodo
|Meses Relacionados
|Capricornio
|22 de diciembre - 19 de enero
|Diciembre, Enero
|Acuario
|20 de enero - 18 de febrero
|Enero, Febrero
|Piscis
|19 de febrero - 20 de marzo
|Febrero, Marzo
|Aries
|21 de marzo - 19 de abril
|Marzo, Abril
|Tauro
|20 de abril - 20 de mayo
|Abril, Mayo
|Géminis
|21 de mayo - 20 de junio
|Mayo, Junio
|Cáncer
|21 de junio - 22 de julio
|Junio, Julio
|Leo
|23 de julio - 22 de agosto
|Julio, Agosto
|Virgo
|23 de agosto - 22 de septiembre
|Agosto, Septiembre
|Libra
|23 de septiembre - 22 de octubre
|Septiembre, Octubre
|Escorpio
|23 de octubre - 21 de noviembre
|Octubre, Noviembre
|Sagitario
|22 de noviembre - 21 de diciembre
|Noviembre, Diciembre
Horóscopo occidental, Horóscopo chino e hindú según signo zodiacal
Cuando hablamos de astrología, es importante reconocer que diferentes culturas han desarrollado sus propios sistemas de horóscopos, cada uno con características y simbolismos únicos. A continuación, te presentamos un cuadro comparativo que detalla los signos zodiacales del horóscopo occidental, chino e hindú, y proporciona una visión integral de cómo se interpreta la personalidad y el destino según estas tres tradiciones astrológicas.
|Signo zodiacal
|Fechas
|Horóscopo occidental,
|Horóscopo Hindú
|Horóscopo Chino
|Acuario
|20 de enero - 18 de febrero
|Urano / Saturno
|Vayu
|Tigre
|Aries
|21 de marzo - 20 de abril
|Marte / Plutón
|Tejas (fuego)
|Dragón
|Cáncer
|25 de junio - 22 de julio
|Luna
|Jala (agua)
|Cabra
|Capricornio
|22 de diciembre - 19 de enero
|Saturno
|Prithivi
|Buey
|Escorpio
|23 de octubre - 22 de noviembre
|Plutón / Marte
|Jala
|Cerdo
|Géminis
|21 de mayo - 24 de junio
|Mercurio
|Vayu (aire)
|Caballo
|Leo
|23 de julio - 23 de agosto
|Sol
|Tejas
|Mono
|Libra
|24 de septiembre - 22 de octubre
|Venus
|Vayu
|Perro
|Piscis
|19 de febrero - 20 de marzo
|Neptuno / Júpiter
|Jala
|Conejo
|Sagitario
|22 de noviembre - 21 de diciembre
|Júpiter
|Tejas
|Rata
|Tauro
|21 de abril - 20 de mayo
|Venus / Tierra
|Prithivi (tierra)
|Serpiente
|Virgo
|24 de agosto - 23 de septiembre
|Mercurio
|Prithivi
|Gallo
¿Qué elemento eres según tu signo zodiacal?
La astrología es una disciplina que divide los 12 signos del zodiaco en cuatro elementos fundamentales: fuego, tierra, aire y agua, cada uno con características únicas que influyen en quienes nacen bajo su influencia.
Los signos zodiacales de fuego, como Aries, Leo y Sagitario, se distinguen por su creatividad y habilidad para percibir la realidad en su totalidad, aportando claridad en diversas circunstancias. Por otro lado, los signos zodiacales de tierra, como Tauro, Virgo y Capricornio, son reconocidos por su sensatez, perseverancia, organización y enfoque pragmático; la tierra simboliza lo concreto y es esencial para nuestra existencia material. Los signos zodiacales de aire, representados por Géminis, Libra y Acuario, simbolizan el movimiento y la conexión, actuando como un puente entre el cielo y la tierra. Las personas bajo estos signos son hábiles en la comunicación, la interacción social y disfrutan de la aventura. Por último, los signos zodiacales de agua, con su naturaleza fluida y adaptable, fluyen constantemente y se ajustan a las circunstancias. Los signos de agua, como Cáncer, Escorpio y Piscis, se destacan por su capacidad de adaptación.
Cada signo zodiacal está asociado a un elemento que ayuda a comprender mejor los desafíos y oportunidades que se presentan en la vida cotidiana.
Signos zodiacales por elemento
|Elemento
|Signo Zodiacal
|Fechas
|Agua
|Cáncer
|25 de junio - 22 de julio
|Agua
|Escorpio
|23 de octubre - 22 de noviembre
|Agua
|Piscis
|19 de febrero - 20 de marzo
|Aire
|Acuario
|20 de enero - 18 de febrero
|Aire
|Géminis
|21 de mayo - 24 de junio
|Aire
|Libra
|24 de septiembre - 22 de octubre
|Fuego
|Aries
|21 de marzo - 20 de abril
|Fuego
|Leo
|23 de julio - 23 de agosto
|Fuego
|Sagitario
|22 de noviembre - 21 de diciembre
|Tierra
|Capricornio
|22 de diciembre - 19 de enero
|Tierra
|Tauro
|21 de abril - 20 de mayo
|Tierra
|Virgo
|24 de agosto - 23 de septiembre