¡Luto en la vecindad! Fallece a los 85 años querido actor de 'El Chavo del 8': padecía una enfermedad pulmonar

Falleció a los 85 años el recordado actor de El Chavo del 8, dejando un gran vacío en la TV. Su partida genera tristeza entre sus seguidores. Conoce más.

Muere querido actor de El Chavo del 8 y El Chapulín Colorado: tenía una enfermedad pulmonar.

Muere querido actor de El Chavo del 8 y El Chapulín Colorado: tenía una enfermedad pulmonar.

¡Adiós a un grande! El mundo del entretenimiento mexicano vuelve a estar de luto tras confirmarse el fallecimiento del actor Ricardo de Pascual, recordado por su participación en la popular serie El Chavo del 8.

El artista murió a los 85 años el pasado 20 de abril, según se informó oficialmente. Su partida ha generado conmoción entre sus seguidores y colegas, dejando un profundo vacío en la televisión y en la historia del humor latinoamericano.

Ricardo de Pascual, actor de "El Chavo del 8", falleció

La noticia de su fallecimiento fue confirmada por la Asociación Nacional de Actores (ANDA), que a través de sus redes sociales expresó sus condolencias a los familiares, amigos y colegas del intérprete.

Murió Ricardo de Pascual, un recordado secundario de El Chavo del 8.

“La Asociación Nacional de Actores lamenta el sensible fallecimiento de nuestro compañero Ricardo de Pascual @ricardodepascual. Nuestro más sentido pésame a familiares, amistades y colegas. QEPD”, señala el comunicado difundido.

El diagnóstico que marcó sus últimos años

Hasta el momento no se han brindado más detalles sobre las causas de su muerte. Sin embargo, en octubre de 2025, el propio actor reveló que padecía una enfermedad crónica que afectaba su salud.

“Tengo EPOC porque no entendí que el cigarro hace daño. De joven fumé 20 años; tengo 45 sin fumar. Aprendí a fumar con una obra de teatro y se me quedó el vicio (…) después ya era mucho, hasta tres cajetillas diarias", comentó en una entrevista con la periodista Matilde Obregón.

Según su testimonio, su estado de salud se agravó tras contraer COVID-19. Aun así, continuó con su vida personal y profesional, llegando incluso a casarse con su pareja Martha, mientras seguía siendo recordado por su aporte a la televisión mexicana junto a figuras como Roberto Gómez Bolaños.

Trayectoria en la televisión y el teatro

Ricardo de Pascual nació en 1940 y dedicó gran parte de su vida a la actuación en teatro, cine y televisión, ganándose el cariño del público. En El Chavo del 8 interpretó al señor Calvillo, un personaje breve pero memorable para los fans, y también dio vida al señor Hurtado en otros episodios.

Murió Ricardo de Pascual, un recordado secundario de El Chavo del 8.