Laura Pausini detiene concierto en Lima y reclama a fans por no cantar: “Pagan mucho, pero no saben mis canciones”

Laura Pausini paralizó su concierto en Lima y sorprendió al público: detuvo el show para reclamar a los fans de primera fila por no cantar sus hits, pese a "pagar mucho".

Laura Pausini detiene concierto en Lima y reclama a fans por no cantar. | Composición Wapa | Tiktok

Laura Pausini detiene concierto en Lima y reclama a fans por no cantar. | Composición Wapa | Tiktok

La noche del sábado 18 de abril, Laura Pausini protagonizó un momento inesperado en su concierto en el Arena 1 de la Costa Verde, Lima. Lo que inició como una velada nostálgica y emotiva con su público peruano se interrumpió cuando la artista detuvo el show para confrontar a los fans de primera fila por no corear sus canciones.

Laura Pausini encara a fans que no sabían la letra de sus canciones



La artista interrumpió momentáneamente su presentación al observar la tibia respuesta de un grupo de espectadores próximos al escenario, que no seguían sus temas con el fervor del resto de la audiencia.

Esto sucedió en pleno 'Ángeles caídos', instante en que Pausini notó el silencio de la primera fila, lo que la impulsó a pausar el recital. Entonces, manifestó su descontento ante ellos:

"Disculpen, ¿quién es la persona que está mostrando (grabando) a la gente? ¿Tú? Señor, necesita ir más allá porque la primera fila paga mucho, pero no saben mis canciones".

Aunque prosiguió con el concierto, la cantante no disimuló su frustración y se dirigió nuevamente a la zona delantera. “Allá cantan todos, y en primera fila no cantan chicos”, apuntó la italiana. Pidió incluso que las cámaras captaran sus reacciones. “Chicos de la primera fila, mover los labios”, remató.

Al cabo, Laura Pausini completó el tema, pero se ausentó por unos instantes del escenario con visible gesto de reproche, reflejando su malestar por el episodio.

El incidente se propagó rápidamente en redes sociales, desatando opiniones divididas. Varios usuarios lo tildaron de falta de respeto hacia la artista, argumentando que impidió una conexión plena con el público peruano en su show.

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