Wapa.pe
icon_fbicon_instagramicon_tiktokicon_youtube
Ocio - Corte de luz este 19 y 20 de abril en Lima: revisa AQUÍ los 8 distritos afectados y sus horarios

Laura Pausini detiene concierto en Lima y reclama a fans por no cantar: “Pagan mucho, pero no saben mis canciones”

Laura Pausini paralizó su concierto en Lima y sorprendió al público: detuvo el show para reclamar a los fans de primera fila por no cantar sus hits, pese a "pagar mucho".

 Únete al canal de Whatsapp de Wapa
    Laura Pausini detiene concierto en Lima y reclama a fans por no cantar: “Pagan mucho, pero no saben mis canciones”
    Laura Pausini detiene concierto en Lima y reclama a fans por no cantar. | Composición Wapa | Tiktok
    Laura Pausini detiene concierto en Lima y reclama a fans por no cantar: “Pagan mucho, pero no saben mis canciones”

    La noche del sábado 18 de abril, Laura Pausini protagonizó un momento inesperado en su concierto en el Arena 1 de la Costa Verde, Lima. Lo que inició como una velada nostálgica y emotiva con su público peruano se interrumpió cuando la artista detuvo el show para confrontar a los fans de primera fila por no corear sus canciones.

    wapa.pe

    LEE MÁS: Alejandro Estrada: ¿qué edad tiene y cuántos años de diferencia se lleva con Nataly Umaña?

    Laura Pausini encara a fans que no sabían la letra de sus canciones


    La artista interrumpió momentáneamente su presentación al observar la tibia respuesta de un grupo de espectadores próximos al escenario, que no seguían sus temas con el fervor del resto de la audiencia.

    Esto sucedió en pleno 'Ángeles caídos', instante en que Pausini notó el silencio de la primera fila, lo que la impulsó a pausar el recital. Entonces, manifestó su descontento ante ellos:

    "Disculpen, ¿quién es la persona que está mostrando (grabando) a la gente? ¿Tú? Señor, necesita ir más allá porque la primera fila paga mucho, pero no saben mis canciones".

    Aunque prosiguió con el concierto, la cantante no disimuló su frustración y se dirigió nuevamente a la zona delantera. “Allá cantan todos, y en primera fila no cantan chicos”, apuntó la italiana. Pidió incluso que las cámaras captaran sus reacciones. “Chicos de la primera fila, mover los labios”, remató.

    wapa.pe

    PUEDES VER: Querido actor y exconductor peruano de TV se aleja de todo y ahora vive aislado del mundo acompañado de sus 4 perros

    Al cabo, Laura Pausini completó el tema, pero se ausentó por unos instantes del escenario con visible gesto de reproche, reflejando su malestar por el episodio.

    El incidente se propagó rápidamente en redes sociales, desatando opiniones divididas. Varios usuarios lo tildaron de falta de respeto hacia la artista, argumentando que impidió una conexión plena con el público peruano en su show.

    ¿Cuánto costaron las entradas para ver a Laura Pausini en San Miguel?

    Laura Pausini agotó las entradas en pocos días tras abrir la venta. Alrededor de 15 000 fans colmaron el Arena 1 de San Miguel para su show, validando el enorme entusiasmo de los peruanos por el regreso de la diva italiana.

    SOBRE EL AUTOR:
    Laura Pausini detiene concierto en Lima y reclama a fans por no cantar: “Pagan mucho, pero no saben mis canciones”
    Nycole Matheus

    Redactora web para la sección Moda y Belleza de la Revista Wapa. Bachiller en Comunicación y Periodismo por la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC), periodista, conductora y locutora. Interesada en temas relacionados al ámbito social, cultural y moda.

    Lo último en Wapa

    Pamela Franco se confiesa y revela por primera vez la condición que enfrentaría su hija con Christian Domínguez

    Querido actor y exconductor peruano de TV se aleja de todo y ahora vive aislado del mundo acompañado de sus 4 perros

    Hijo de María Pía Copello incursiona como empresario y lanza su propia marca de ropa: el costo de sus prendas da que hablar

    Famosa actriz fallece a los 57 años tras accidente en piscina: así ocurrió el fatal suceso

    Pamela Franco encara a mujer del ‘auto rana’ tras ampay con Christian Domínguez y lanza dardo: "Al final yo te hice un favor”

    Lo más vistos en Farándula

    María Pía Copello se emociona por el regreso de su hijo, pero su reacción la deja en shock: “Ahí vemos”

    Federico Salazar defiende su relación con Érika Manrique y revela el fuerte vínculo que los une: "Mi confidente"

    Trabajadora del hogar de Tula Rodríguez LLORA al entrar al cuarto de su hija Valentina tras irse del país

    Greissy Ortega rompe su silencio sobre Allison Pastor y destapa el motivo de su distanciamiento

    Hija de Tula Rodríguez deja el país y sorprende con fuerte mensaje tras separarse de su madre: “No tienes que arrepentirte”

    Ofertas

    La Bistecca

    ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

    PRECIO

    S/ 85.90
    Comprar

    Panini

    PREVENTA: Álbum + paquetón Panini FIFA Mundial 2026 - DELIVERY GRATIS (Asegura tu pedido)

    PRECIO

    S/ 49.90
    Comprar

    Benya Spa

    Limpieza facial profunda + peeling punta de diamante y más

    PRECIO

    S/ 14.90
    Comprar

    Cineplanet

    CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

    PRECIO

    S/ 47.90
    Comprar

    Lo Más Reciente

    Lo último

    Espectáculos

    Ocio

    Moda y belleza

    ;