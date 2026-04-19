Un violento ataque durante el rodaje de ‘Sin senos sí hay paraíso’ en Bogotá, Colombia , dejó tres muertos y un herido. El incidente causó alerta en la producción.

Tragedia en Colombia: asesinan a dos actores de ‘Sin senos sí hay paraíso’ durante grabaciones de la novela | Composición: Wapa Captura de pantalla - Facebook - IA

Tragedia en Colombia: asesinan a dos actores de ‘Sin senos sí hay paraíso’ durante grabaciones de la novela | Composición: Wapa Captura de pantalla - Facebook - IA

El rodaje de una escena terminó en una tragedia la tarde del sábado 18 de abril en Bogotá, Colombia. Lo que debía ser una jornada normal de trabajo para la cuarta temporada de la serie 'Sin senos sí hay paraíso' se transformó en un violento episodio que dejó tres fallecidos, un herido y varias personas detenidas, generando alarma entre los integrantes de la producción.

Violento ataque durante rodaje de ‘Sin senos sí hay paraíso’ deja tres muertos y desata pánico en el set

Según información de la Policía de Bogotá, un sujeto atacó de manera repentina a otra persona utilizando un arma cortopunzante, lo que provocó una violenta confrontación en la que intervinieron los integrantes que se encontraban en el lugar.

El incidente ocurrió en el sector de Los Laches, ubicado en la localidad de Santa Fe, cerca del Parque Nacional Natural Chingaza, donde el equipo realizaba grabaciones en la vía pública.

El oficial general Giovanni Cristancho explicó que, tras la primera agresión, varias personas intentaron auxiliar a la víctima. Sin embargo, durante el altercado el atacante logró herir a otros dos individuos.

El saldo del enfrentamiento fue trágico: tres personas perdieron la vida, incluido el presunto agresor, mientras que otra fue trasladada a un centro de salud con lesiones. Además, cuatro sujetos fueron intervenidos por la Policía y puestos a disposición de la Fiscalía.

Las víctimas de este violento ataque fueron identificadas como Henry Alberto Benavidez Cárdenas, de 45 años, y Nicolás Francisco Perdomo Corrales, de 18, quienes formaban parte del equipo que trabajaba en la producción de 'Sin senos sí hay paraíso'.

Las autoridades están en indagaciones para corroborar si el atacante estaría relacionado con un hecho ocurrido un día antes en una clínica cercana, lo que podría ayudar a esclarecer el motivo del ataque, que todavía permanece bajo investigación.

El suceso generó momentos de pánico entre quienes participaban en el rodaje y causó profundo impacto en el equipo de la serie.

Protagonistas de 'Sin senos sí hay paraíso' reaccionaron en redes sociales para expresar su pesar

“Silencio en el set. En memoria de los compañeros de 'Sin senos sí hay paraíso' que fallecieron hoy”, compartió Carmen Villalobos, Carolina Gaitán y Gregorio Pernía, quienes manifestaron su tristeza por lo ocurrido.