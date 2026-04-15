Lilia Moretti, esposa del futbolista Reimond Manco, con quien mantiene una relación de más de una década, compartió en redes sociales un emotivo mensaje en el que expresó su amor y admiración por el deportista. “Te admiro, te respeto y doy gracias a Dios por tu vida”, escribió.

La publicación fue difundida horas antes de que salieran a la luz conversaciones privadas de Manco con una seguidora identificada como Maydiel, quien presentó en el programa 'Magaly TV: La Firme' capturas de chat en las que el exjugador le solicitaba imágenes privadas y sostenía diálogos de tono íntimo.

Las palabras que le dedicó su esposa a Reimond Manco antes del escándalo

A través de sus historias de Instagram, Moretti resaltó públicamente el compromiso de su esposo en la relación. “Para mi esposo. Gracias por ser valiente, aun cuando nadie ve tus batallas. Gracias por esforzarte cada día, aunque estés cansado. Gracias por dar lo mejor de ti cada día. Te admiro, te respeto y doy gracias a Dios por tu vida”, compartió.

Fuente: Instagram

No obstante, tras la emisión de las imágenes en el espacio conducido por Magaly Medina, donde el futbolista fue calificado de infiel, la madre de sus hijos no ha vuelto a publicar contenido en sus redes sociales. En las fotografías familiares que mantiene en su cuenta de Instagram, varios usuarios cuestionaron al deportista e incluso le recomendaron a Moretti poner fin a la relación.