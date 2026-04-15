Wapa.pe
icon_fbicon_instagramicon_tiktokicon_youtube
Ocio - URGENTE | SBS interviene otra ENTIDAD FINANCIERA por pérdida de S/22 millones: ¿Qué pasará con sus clientes?

Las EMOTIVAS palabras de la esposa de Reimond Manco antes “destape” de la posible TRAICIÓN del futbolista

Magaly Medina reveló una posible traición del futbolista Reimond Manco a su esposa con una mujer llamada Maydiel.

 Únete al canal de Whatsapp de Wapa
    Las EMOTIVAS palabras de la esposa de Reimond Manco antes “destape” de la posible TRAICIÓN del futbolista
    Mensaje Lilia Moretti | Créditos: Composición Wapa | Fuente: Difusión
    Las EMOTIVAS palabras de la esposa de Reimond Manco antes “destape” de la posible TRAICIÓN del futbolista

    Lilia Moretti, esposa del futbolista Reimond Manco, con quien mantiene una relación de más de una década, compartió en redes sociales un emotivo mensaje en el que expresó su amor y admiración por el deportista. “Te admiro, te respeto y doy gracias a Dios por tu vida”, escribió.

    La publicación fue difundida horas antes de que salieran a la luz conversaciones privadas de Manco con una seguidora identificada como Maydiel, quien presentó en el programa 'Magaly TV: La Firme' capturas de chat en las que el exjugador le solicitaba imágenes privadas y sostenía diálogos de tono íntimo.

    Las palabras que le dedicó su esposa a Reimond Manco antes del escándalo

    A través de sus historias de Instagram, Moretti resaltó públicamente el compromiso de su esposo en la relación. “Para mi esposo. Gracias por ser valiente, aun cuando nadie ve tus batallas. Gracias por esforzarte cada día, aunque estés cansado. Gracias por dar lo mejor de ti cada día. Te admiro, te respeto y doy gracias a Dios por tu vida”, compartió.

    Fuente: Instagram
    Fuente: Instagram

    No obstante, tras la emisión de las imágenes en el espacio conducido por Magaly Medina, donde el futbolista fue calificado de infiel, la madre de sus hijos no ha vuelto a publicar contenido en sus redes sociales. En las fotografías familiares que mantiene en su cuenta de Instagram, varios usuarios cuestionaron al deportista e incluso le recomendaron a Moretti poner fin a la relación.

    Lilia Moretti, de 35 años y natural de Tumbes, es la tercera esposa de Manco. Junto al futbolista, crían a cuatro hijos: dos de una relación anterior de ella y dos fruto de su vínculo con el exseleccionado nacional.

    SOBRE EL AUTOR:
    Las EMOTIVAS palabras de la esposa de Reimond Manco antes “destape” de la posible TRAICIÓN del futbolista
    Brenda Quiroz

    Coordinadora de Sección Web en la revista digital Wapa.pe. Especialista en redacción digital y SEO con más de 8 años de experiencia. Bachiller en periodismo por la Universidad Jaime Bausate y Meza con un diplomado en Marketing Digital por el instituto ISIL. Intereses: Periodista interesada en temas relacionados al espectáculo nacional e internacional, moda y deportes. Escribe desde: Lima Idiomas: Español e inglés

    Lo último en Wapa

    Marisol protagoniza tenso altercado en la vía pública: video la muestra correteando a un hombre y agrediéndolo

    Segunda Vuelta en el Perú: Confirman fecha de Elecciones Presidenciales del 2026

    Ethel Pozo se quiebra al exponer doloroso proceso que enfrenta con su hija mayor: "Es peor cada vez"

    Reimond Manco rompe su silencio tras ser acusado de infidelidad y confronta a mujer que lo expuso: "Te equivocaste"

    Mark Vito, exesposo de Keiko Fujimori, rompe el silencio sobre su voto y desata reacciones

    Lo más vistos en Farándula

    María Pía Vallejos ARREMETE contra Maju Mantilla tras negar su relación con Salcedo: “Él fue claro, toca aceptar la realidad”

    Onelia Molina expone su dolor tras infidelidad de Mario Irivarren con Maju Mantilla: “Me he sentido muy defraudada...”

    Alejandra Baigorria sorprende al anunciar su salida del país acompañada de su familia: "Nos fuimos..."

    Maju Mantilla DESCARTA romance de Gustavo Salcedo con veterinaria y lanza inesperada confesión: “Hablamos de volver”

    Maju Mantilla se desmorona al confesar si fue infiel a Gustavo Salcedo con actor y exproductor: "Fue mi error..."

    Ofertas

    Cineplanet

    CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

    PRECIO

    S/ 47.90
    Comprar

    La Bistecca

    ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

    PRECIO

    S/ 85.90
    Comprar

    Panini

    PREVENTA: Álbum + paquetón Panini FIFA Mundial 2026 - DELIVERY GRATIS (Asegura tu pedido)

    PRECIO

    S/ 49.90
    Comprar

    Flying Squirrel Parque de Inflables

    FLYING SQUIRREL: 120 Minutos en Jockey Plaza, San Miguel e Independencia.

    PRECIO

    S/ 22.90
    Comprar

    Lo Más Reciente

    Lo último

    Espectáculos

    Ocio

    Moda y belleza

    ;