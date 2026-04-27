Hermano de Alejandra Baigorria REVELA DRAMÁTICO momento tras masajes en China: “Casi me mat*…”

Sergio Baigorria compartió las huellas que le dejaron los masajes durante su visita a China , sorprendiendo y preocupando a sus seguidores en las redes sociales.

Alejandra Baigorria se encuentra en China junto con su hermano Sergio por motivos empresariales. Sin embargo, durante su estancia, decidieron tomarse un tiempo para relajarse y experimentaron masajes en el país asiático por primera vez, algo que terminó siendo sorprendente para ambos.

Sergio, hermano de la conocida 'Gringa de Gamarra', compartió en su TikTok el incómodo episodio al mostrar las marcas que le dejaron en su espalda. “Ayer me hice unos masajes... y no entendía nada”, comentó. Continuó diciendo: “No sé si fue un masaje de tipo kamas****, casi me mataron”, provocando varias reacciones entre sus seguidores.

Sergio Baigorria y su sorprendente experiencia de masajes en China

En TikTok, Sergio Baigorria publicó un video donde expone el resultado tras recibir masajes por primera vez durante su estadía en China. En el video se lo ve quitándose la camiseta para mostrar su espalda, donde quedaron visibles moretones y marcas oscuras parecidas a rasguños.

Incluso la empresaria Alejandra Baigorria mostró sorpresa al ver cómo quedó su hermano, preguntando: “¿Qué le hicieron?”. Aunque la escena generó risas, pronto surgieron comentarios de seguidores bromeando con lo ocurrido, escribiendo mensajes como: “¿Qué te hicieron Sergio?”, “Esos masajes hubieran sido mejores para Said” y “¿Qué tipo de masaje pediste?”, entre otros.

Motivo del viaje de Alejandra Baigorria y su hermano a China

La empresaria explicó que el propósito del viaje al continente asiático es explorar innovaciones que ayuden a fortalecer su negocio. Tal como compartió en sus redes sociales, el objetivo es conocer propuestas de moda y tecnología para introducirlas en el mercado peruano, una actividad que realiza con frecuencia.