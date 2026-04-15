Durante su estancia en Madrid, Alejandra Baigorria se mostró afectada y enfatizó su compromiso y dedicación, a pesar de no sentirse bien en ese momento.

Alejandra Baigorria se confiesa en medio de su viaje con Said Palao | Composición: Wapa Captura de pantalla - TikTok Showpe

Alejandra Baigorria se confiesa en medio de su viaje con Said Palao | Composición: Wapa Captura de pantalla - TikTok Showpe

Alejandra Baigorria vuelve a acaparar la atención mediática luego de conocerse que viajó a España junto a su esposo, Said Palao. Esto ocurre días después de que el exchico reality fuera visto en Argentina compartiendo en un yate con un grupo de jóvenes, situación que generó comentarios en redes sociales.

En medio de este contexto, la empresaria protagonizó un momento que no pasó desapercibido para sus seguidores, pues durante su estadía en el extranjero se mostró visiblemente afectada y terminó llorando frente a las cámaras.

Alejandra Baigorria se quiebra durante viaje a España con Said Palao

La también empresaria textil se trasladó a España para recibir un reconocimiento otorgado por una compañía que destacó su trayectoria como emprendedora. Inicialmente, se informó que el viaje lo realizaría únicamente junto a sus padres y su hermano; sin embargo, posteriormente se conoció que Said Palao también formó parte del grupo que la acompañó.

En TikTok comenzó a circular un video en el que Baigorria aparece frente a su equipo compartiendo un mensaje motivacional. Durante el momento, quienes la rodeaban se mostraban atentos y orgullosos de su historia. No obstante, mientras pronunciaba su discurso, la empresaria se quebró emocionalmente, dejando entrever que atravesaba un momento sensible.

"Así me quieran destruir, yo siempre voy a estar para ustedes, porque yo ni siquiera quería venir al viaje, porque no me sentía bien, pero no les iba a defraudar", se le escucha decir a la empresaria textil para luego, tras unos segundos, recibir el abrazo de sus seguidores, quienes la felicitaron.

Alejandra Baigorria dedica emotivas palabras a Said Palao durante reconocimiento

Alejandra Baigorria atraviesa una etapa destacada en su faceta empresarial luego de recibir un reconocimiento en Madrid, España, donde se valoró su liderazgo y crecimiento en el mundo de los negocios.

Durante la ceremonia, la empresaria peruana compartió unas palabras de agradecimiento y resaltó el alcance de su proyecto, el cual ha logrado reunir a numerosas emprendedoras de distintos países. En el evento también estuvo acompañada por personas cercanas que celebraron junto a ella este logro obtenido en el extranjero.

En medio de su discurso, la empresaria sorprendió al dedicar un especial agradecimiento a su esposo, Said Palao, por el apoyo que le brindó en una etapa clave de su carrera.

Baigorria explicó que gran parte del desarrollo de su proyecto coincidió con los primeros meses de su matrimonio, periodo en el que tuvo que priorizar el trabajo y las giras relacionadas con su emprendimiento.